DAV-Senioren wandern an der Rotach

Eine etwas andersartige Wanderung führte 18 Teilnehmer der aktiven Seniorengruppe der Sektion Bad Saulgau des Deutschen Alpenvereins (DAV) von Oberteuringen nach Friedrichshafen. Wanderleiter Franz Rimmele organisierte die Anreise entsprechend dem Klimaschutzkonzept des DAV ohne Ausstoß von Kohlenstoffdioxiden mit Bussen zum Ausgangspunkt. Dort ging es im Gegensatz zu Bergtouren ohne nennenswerte Höhenmeter entlang der Rotach an Obstanlagen und Feldern vorbei. Die Rotach ist ein 39 Kilometer langer Zufluss des Bodensees und entspringt im Pfrunger-Burgweiler Ried bei Wilhelmsdorf und ist an vielen Stellen ein wahres Naturparadies. Der naturbelassene Flussverlauf bietet mit den geschützten Auenwäldern Lebensraum für viele seltene Tierarten. Für die Wanderer völlig überraschend war der Einmündungsverlauf des Flusses am östlichen Rand der Stadt Friedrichshafen in den See. Man bemerkt auf dieser Etappe kaum, dass man sich eigentlich in der Stadt befindet. Nach dem Mittagessen ging es entlang der Uferpromenade bis zum Stadtbahnhof und mit der Bundesbahn über Aulendorf zurück nach Bad Saulgau. Die umweltbewusste An- und Rückreise entsprach ganz den Klimaschutzzielen des Deutschen Alpenvereins. Schwierig, aber machbar wird es bei Bergwanderungen in den Alpen. Kreative Ansätze sind zukünftig unabdingbar, wenn der Individualverkehr reduziert werden soll aber der Bergsport wie bisher durchgeführt wird.