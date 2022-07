DAV-Senioren besteigen den Einstein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Tourenprogramms der DAV-Sektion Bad Saulgau wanderte eine Gruppe der Sektionssenioren an einem der wärmsten Junitage auf einen lohnenswerten Wanderberg in den Tannheimer Bergen. Der Name Einstein sagt schon viel über das Besondere dieses Berges aus. Mit „Stein“ benennt man hervortretende und auffallende Felsgipfel und das „Ein“ deutet auf die völlig isolierte Lage hin. Und ganz allein steht dieser Berg nördlich vom Hauptort Tannheim am Eingang ins Vilsalptal in Tirol. Diese Besonderheit stempelt ihn zum Aussichtsberg der Extraklasse. Vor allem die Berge südlich des Tales liegen aufgereiht wie an einer Perlenschnur genau gegenüber.

Wanderleiter Hans-Peter Hauser führte die aktive Seniorengruppe auf den 1866 Meter hohen Berg, der einiges an Schweiß abverlangte für die 770 Höhenmeter und fünf Stunden Gesamtgehzeit. Die Hitze erforderte halbstündliche Trinkpausen im nur sehr spärlich vorhanden Schatten der Bäume, um einer Überhitzung vorzubeugen. Manche Mitwandernde gaben vorzeitig das Gipfelziel auf und suchten auf einer Berghütte Sonnenschutz. Die Unentwegten der Gruppe ließen sich dadurch nicht entmutigen und stiegen über ein paar steilere Felsstellen im mäßigen Tempo Richtung Gipfelkreuz. Auf den nun schmaler werdenden geröllbedeckten Flanken in Serpentinen ging es über Schrofenstufen steil dem aufragenden Dolomitzacken entgegen. Die Anspannung und Erschöpfung legte sich bei den Bergwandernden schnell im Anbetracht der prächtigen Ausblicke. Der Blick zu den unzähligen Allgäuer Spitzen, über die weite Schau ins Alpenvorland sowie die Fernblicke in die Ammergauer Berge, zur Mieminger Kette und zu den Lechtaler Alpen waren des Bergsteigers Lohn. Nach einer Rast ging es auf dem gleichen Weg zurück zur Hütte im Weiler Berg, wo die Seniorengruppe dann wieder zusammentraf. Nach der erforderlichen Flüssigkeitszunahme war auf dem kurzen Stück zum Auto Eile angesagt, um vor dem hereinbrechenden Gewitter, Hagel und Starkregen das schützende Auto zu erreichen.