DAV macht Radtour zum „Klimawandel“ nach Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sektion Bad Saulgau des Deutschen Alpenvereins lädt für Samstag, 10. September, zu einer Radtour nach Ravensburg ein. Ziel ist das Museum Humpis-Quartier, das noch bis 2. Oktober die interaktive Ausstellung „Klimawandel“ zeigt, heißt es in einer Vorschau.

Start der Radtour ist um 10.30 Uhr beim Marktplatz in Bad Saulgau. Die circa 40 Kilometer (einfach) werden abseits der Autostraßen gefahren. Zudem ist geplant, in Ravensburg etwas zu essen. Zurück in Bad Saulgau sind die Teilnehmer dann wieder gegen 17.30 Uhr. Interessesierte melden Sie sich bitte bei Waltraud Gebhardt, Klimaschutzkoordinatorin der DAV Sektion Bad Saulgau, Telefon 0176/54951254 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an bfklimaschutz@dav-badsaulgau.de oder bei Thomas Birkle, E-Mail thomas.birkle@dav-badsaulgau.de oder per Whatsapp an 0151/65 15 09 82).