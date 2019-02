DAV favorisiert Neubau der ABC-Halle

In der Mitgliederversammlung haben die Funktionsträger der DAV-Sektion Bad Saulgau viel Lob erfahren. Der Verein bietet einen überaus vielseitigen Veranstaltungsprogramm, die Finanzen stimmen und die Mitgliederzahl erhöht sich stetig.

Da hat selbst Bürgermeisterin Doris Schröter gestaunt: Im Gastraum der Kleintierzüchter herrschte bei der DAV-Hauptversammlung drangvolle Enge und Stühle waren Mangelware. In seinem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr, das 95. seit der Sektionsgründung im Jahr 1923, konnte der Vorsitzende, Hans-Peter Hauser, über ein unfallfreies Berg- und Wanderjahr berichten.Mehr als hundert Veranstaltungen waren es der vergangenen Saison, die dank des beständigen Sommerwetters durchgeführt wurden.

Weniger gute Nachrichten brachte er von der Hauptversammlung des DAV-Bundesverbandes in Bielefeld mit. Dort wurde ein Projekt zur Digitalisierung aller Sektionen sowie des Bundesverbands in nahezu zweistelliger Millionenhöhe beschlossen, dessen Finanzierung plus jährlicher Folgekosten auf die Mitglieder umgelegt werden. Das, so Hauser, mache eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags unumgänglich. Viel Diskussion gab es im Bundesverband auch um die Frage, ob Mountainbiking mit Pedelecs als Bergsport anerkannt werden sollte. Dies wurde abgelehnt, um Konflikte mit den Wanderern zu verhindern. Zusätzlich erging ein Appell an die Hüttenwirte, eine Aufladung der Akkus zu verbieten.

Ingrid Winkhart, zweite Vorsitzende der Sektion, organisiert unter anderem das Vortragsprogramm des Vereins und war sehr zufrieden mit dem Besuch der Reise- und Bildberichte verschiedener Referenten. Ein besonderes Dankeschön ging dabei an Paul Brändle, der die DAV-Veranstaltungen fotografisch dokumentiert. Jugendreferent Markus Bauser hatte für den DAV-Nachwuchs spannende Wanderungen, ein Projekt beim Kindersommer sowie Termine an der Kletterwand in Bolstern organisiert. Er wartet dringend auf die Erfüllung des Wunsches nach einer Kletterwand in der Bad Saulgauer ABC-Halle. Diese lässt allerdings auf sich warten, denn bisher ist noch nicht entschieden, ob das Gebäude saniert oder abgebrochen wird. Auch in der kommenden Saison gibt es pro Monat eine Jugendveranstaltung mit dem Highlight eines Wochenendes auf der Ravensburger Hütte. Die Angebote der Naturschutzreferentin Judith Werner wurden sehr gut angenommen, ebenso wie die Projekte der von Hans Peter Hauser betreuten Seniorenfraktion. Für die Durchführung dieser Wanderungen stehen mittlerweile zehn Tourenführer bereit, aus deren Reihe Kurt Orthober in den verdienten „Tourenführerruhestand“ verabschiedet wurde.

Schröter: Neubau kostet mehr

Schatzmeister Siegfried Gindele bekam von den Rechnungsprüfern Uwe Zweifel und Günther Gerstetter ein großes Lob für seine Kassenführung.In ihrem Grußwort sagte Bürgermeisterin Doris Schröter, das Schicksals der ABC-Halle hänge eine Entscheidung vom künftigen Bedarf der Schulen ab, wobei ein Neubau etwa 1 Million Euro teurer käme als die Sanierung. Der DAV, so Hans-Peter Hauser, favorisiere aufgrund der optimalen Höhe einer Kletterwand einen Neubau, zu dem die Sektion einen Obolus beisteuern würde. Bei den Wahlen wurde der bisherige erste Vorsitzende, Hans Peter Hauser, einstimmig für weitere vier Jahre gewählt wurde, musste die Position des Ausbildungsreferenten neu besetzt werden. Nach 22-jähriger engagierter Tätigkeit trat Albrecht Hinderhofer nicht mehr zur Wahl an. Für ihn rückte Paul Brändle in den Vorstand nach. Der Verein ehrte außerdem 23 Jubilare für ihre Vereinstreue mit Urkunde, Ehrennadel und einem Geschenk bedacht