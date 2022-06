DAV Einsteigertour auf dem Breitenberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einmal im Wanderjahr bietet Waltraud Gebhardt eine sogenannte Einsteigertour an. Eine Bergtour, bei der die Pausen eingehalten werden und das Tempo moderat ist, aber mit genügend Stellen, an denen man seine Bergfestigkeit ausprobieren kann. Es ist spannend zu sehen, wie sich einzelne Teilnehmer*innen bei ihrer ersten Tour am Berg verhalten. Am Breitenberg wurden die Höhenmeter von allen diesmal jedenfalls ohne sich zu beklagen bewältigt. Die Tourenführerin sorgte dafür, dass alle dreißig Minuten eine Trinkpause an einer schattigen Stelle eingelegt wurde und dass der Schritt bergauf gemächlich war. Oben angekommen gab es eine positive Überraschung, da die Ostlerhütte trotz Ruhetag offen und das Birkhuhn seine Brutzeit beendet hatte, sodass eine Einkehr mit Rundtour möglich war.

Am Ende der Tour bestätigte die Tourenführerin allen Teilnehmer*innen ihre Eignung für schwierigere Bergtouren, bei denen auch über 1000 bis 1200 Höhenmeter zu bewältigen sind.