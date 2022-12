DAV Bad Saulgau stellt Programm fürs Jubiläumsjahr 2023 vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sektion Bad Saulgau des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat den Mitgliedern das neue Touren- und Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2023 zugesandt, in dem die Sektion ihr hundertjähriges Bestehen feiert, als ältester Alpenverein im Landkreis Sigmaringen. Zu diesem Jubiläum hat sich die Sektion einiges einfallen lassen: Erstmals wurde eine Chronik über die hundertjährige Sektionsgeschichte verfasst, auf einem städtischen Waldgrundstück werden in Zusammenarbeit mit dem Revierförster hundert Bäume gepflanzt, es gibt eine fünftägige Jubiläumsausfahrt an den Achensee in Tirol und ein besonderer Vortrag des Profibergsteigers und Extremkletterers Alexander Huber findet im Stadtforum statt.

Im neuen Tourenprogramm wird wieder ein breites Spektrum an Unternehmungen für alle Altersklassen in den verschiedenen Bergsportdisziplinen angeboten. Insgesamt haben die 22 erfahrenen Tourenführende über 80 Ausfahrten, eintägige wie auch mehrtägige, zusammengestellt. Allein in den vier Wintermonaten sind 15 Ski- und Schneeschuhtouren sowie Winterwanderungen geplant. Die schon traditionelle Skitourenwoche für gute Skifahrer mit Gipfelanstiegen bis zu 1500 Höhenmetern führt im neuen Jahr in die Schweiz. Zusätzlich zum Winterprogramm kommen noch die nicht terminierten Skilanglauf-Ausfahrten hinzu, die je nach Schneelage kurzfristig über den E-Mail-Rundverteiler an die Mitglieder angesetzt werden.

Die Bergsommersaison beginnt im Monat April mit insgesamt 40 Touren, darunter Bergwanderungen, Bergsteigen, Klettern, Hochtouren und Klettersteige. Darunter ist auch ein siebentägiges Hüttentrekking im Rätikon und eine siebentägige Alpenüberquerung. Für die Liebhaber der künstlich angelegten Kletterwege wird eine Klettersteigwoche im Fanesgebirge in Südtirol angeboten. Als Jubiläumskletterroute ist die Zimba-Überschreitung im Rätikon vorgesehen. Ebenfalls im Programm ist auch das Klettern in der sektionseigenen Kletterhalle in Bolstern. Das Jugend- und Familienprogramm beinhaltet ein spezifisches Angebot für diese Zielgruppe. Ein eigenständiges Wanderprogramm für die Sektionssenioren bieten zehn Wanderleiter*innen mit über 20 Ausfahrten an.

Wer jetzt Lust hat auf Berge, kann sich auf der Website www.dav-badsaulgau.de informieren. Das Programmheft liegt in verschiedenen Bad Saulgauer Einzelhandelsgeschäften, bei der Tourismusbetriebsgesellschaft und dem Rathaus aus.