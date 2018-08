Daugendorf/Zwiefalten stoppt den SV Ringingen

Die SGM SV Daugendorf/TSG Zwiefalten hat die bisherige Erfolgsserie des SV Ringingen gestoppt und bleibt - nach zwei Unentschieden zum Auftakt - selbst unbesiegt. Ertingen/Binzwangen musste zu Hause gegen Aufsteiger SF Donaurieden einen Punkt abgeben. Der SV Dürmentingen unterlag bei der SG Öpfingen. Betzenweiler kam in Kirchen nicht über ein torloses Remis hinaus.

SG Öpfingen - SV Dürmentingen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Manuel Schaupp (59.), 2:0 Robin Stoß (74.). - Die SG Öpfingen war in der ersten Halbzeit klar überlegen: „Wir haben 3-4 Chancen liegen gelassen“, sagte Pressewart Steffen Lehmann. Das 1:0 sei genau zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Der SV Dürmentingen stand sehr tief, konnte jedoch eine Niederlage nicht vermeiden. Für den Schiedsrichter gab es ein Lob vom Pressewart. - Reserven: 2:1.

SGM Ertingen/Binzwangen - SF Donaurieden 2:2 (0:2). - Tore: 0:1 Mathias Stetter (9.), 0:2 Mathias Kräutle (40.), 1:2 Axel Frick (71.), 2:2 Dominik Reck (77.). - Gelb-Rot für SF Donaurieden (60.). - Die Gastgeber spielten in der ersten Halbzeit sehr schwach und die Gästeführung zu Pause war durchaus verdient. „Der Schiedsrichter hat überzeugt“, sagte Trainer Bernd Rumpel. - Reserven 3:1.

SGM Daugendorf/Zwiefalten - SV Ringingen 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Tobias Münst (16.), 2:0 Simon Kley (70.), 3:0 Johannes Rueß (90.). - Die SG gewinnt ihr erstes Spiel in der Kreisliga A als Aufsteiger und bleibt somit weiterhin ungeschlagen. Gegen den Tabellenführer stand die Abwehr sehr sicher und nach berechtigtem Elfmeter ging der Gastgeber durch Tobias Münst in Führung. Die SG hatte das Spiel jederzeit im Griff und erhöhte durch Simon Kley nach einem Eckball verdient auf 2:0. In der Nachspielzeit sorgte dann noch Johannes Rueß nach einem Konter für den Schlusspunkt. In den Spielen zuvor hatte die SG immer in den Schlussminuten einen Sieg hergeschenkt. - Reserven: 1:1.

SF Kirchen - SV Betzenweiler 0:0. - Gelb-Rot: Felix Gehweiler (60./SVB; Ball wegschlagen). - Mehr als 200 Zuschauer sahen zwar zwei Mannschaften, die sich redlich mühten, doch Zählbares blieb aus. Die Gastgeber drückten vom Spielbeginn an mächtig aufs Tempo und erarbeiteten sich damit eine optische Überlegenheit. Dem gegenüber stand die Betzenweiler Elf defensiv gut, ließ wenig Chancen zu. Dabei hatten die Gäste die größte Chance, als der Schiedsrichter nach einem Foul im Kirchener Strafraum einen Elfmeter pfiff (25.). Marius Rudolph scheiterte jedoch an SF-Torhüter Marcel Rueß. Kurz darauf gab es einen Freistoß für die Gastgeber, der knapp neben das Betzenweiler Tor ging. Nach der Pause machte Betzenweiler mehr Druck und hatte auch Chancen, doch die Kirchener Abwehr und Torhüter Marcel Rueß gaben sich keine Blöße. Pech für den Gastgeber, als ein Schuss knapp am Gästetor vorbeiging (57.), als der Gästetorhüter unmotiviert sein Gehäuse verlassen hatte. Für die Gäste galt es ab der 59. Minute eine Gelb-Rote Karte zu verkraften, was Ihnen auch über weite Strecken sehr gut gelang. Nach dem Platzverweis für Felix Gehweiler kam bei den Sportfreunden Hoffnung auf. Doch der SV Betzenweiler war auch in Unterzahl gefährlich und erspielte sich ein verdientes Remis. - Reserven: 4:0.

Außerdem: TSV Rißtissen - FV Schelklingen-Hausen 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Peter Gall (8.), 1:1 Michael Heinrich (28.), 1:2 Patrick Raufer (78.), 2:2 Hannes Gebhard (82.), 2:3 David Höffner (86.). - Reserven: 1:3.