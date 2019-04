Das war’s wohl für den FV Altheim

Der FV Altheim hat am Samstag wohl seine letzte Chance verspielt, doch noch einmal in den Kampf um die Nichtabstiegsplätze eingreifen in der Fußball-Landesliga zu können. Zu Hause unterlag die Mannschaft von Marc Max gegen den SV Oberzell mit 0:6 (0:3). Der Rückstand auf den Relegationsplatz zwölf - dort steht derzeit die TSG Balingen II - beträgt zwar nur fünf Punkte, doch nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge, vielen Verletzten und angesichts eines fast nicht zu stemmenden Restprogramms mit Spielen in Ostrach, Berg, Ravensburg und Friedrichshafen sowie Heimauftritten gegen Weiler und Biberach scheint der Absturz unausweichlich.

„Heute kann ich nicht viel sagen. Mir fehlen die Worte“, stellte ein sichtlich konsterniert wirkender Marc Max am Samstagabend kurz nach Viertel nach Fünf fest. Bereits zum viertel Mal hatte der FV Altheim in dieser Saison auf eigenem Terrain eine 0:6-Schlappe kassiert (Berg, Friedrichshafen, Ochsenhausen, Oberzell), insgesamt war es die neunte Heimniederlage im 13. Spiel. Und trotzdem hätte das Spiel auch einen zumindest leicht anderen Verlauf nehmen können. Dann nämlich, wenn zunächst Timo Reck - vor einigen Jahren immerhin mehrfach Torschützenkönig in Kreisliga A und Bezirksliga - unmittelbar vor dem 0:1 seine Chance zum Tor genutzt hätte. Er war in zentraler Position vor dem Tor an den Ball gekommen, hatte das Leder bis an die Strafraumgrenze gebracht, doch anstatt „abzuladen“ verlor Reck das Leder, der Ball kam blitzschnell vors Altheimer Tor, der starke Florian Lotthammer tanzte seinen Altheimer Gegenspieler aus und nagelte den Ball unter die Latte (17.). „Wir hatten die Chance, in Führung zu gehen, kriegen stattdessen das 0:1“, so Max weiter. Nur acht Minuten später legte Oberzell nach: Daniel Marin überlief nach einem Pass aus dem Zentrum Sebastian Gaupp auf halbrechts, Altheim schaffte es nicht, den Ball zu klären und Demih Deniz dankte es - 0:2 (25.). Ein satter Schuss von Jason Müller brachte die 3:0-Führung für die Gäste (39.).

Ich denke mal, in der Kabine ist es beim Gegner laut geworden“, mutmaßte Oberzells Trainer, Ex-Profi Achim Pfuderer, nach der Pause zur Leistungssteigerung der Altheimer und zur eigenen Passivität. „Da hatten wir sicher auch Glück. Altheim hatte da einige hundertprozentige Chancen.“ Denn Björn Pfister (50.) und Christoph Weber per Kopf (60.) besaßen durchaus Möglichkeiten, das Ergebnis aus Altheimer Sicht positiver zu gestalten.

Oberzell fängt sich wieder

„Wenn da zwei Dinger reingehen, steht es 2:3“, sagte Marc Max und schüttelte den Kopf. Stattdessen wachte Oberzell wieder auf und spielte es „herunter“. Einen ersten Warnschuss gab Marco Geßler ab, doch der Ball klatschte auf die Latte (55.), ehe Marcel Freisinger den bedauernswerten Maier im FVA-Tor verlud und zum 0:4 einschob (67.). Geßler traf zum 0:5 (69.), ehe Timo Reck auf der Gegenseite den Ball knapp übers Tor jagte (75.). Maier verhinderte nun ein höheres Debakel für Altheim, war aber bei Muhammed Furkan Atas 0:6 auch machtlos (85.). Daniel Marin traf noch einmal den Pfosten (90.). „Ich denke, für uns war das ein absolut wichtiger Sieg, wir haben eine gute Mannschaftsleistung abgeliefert“, lobte Pfuderer seine Elf. „Diesem Sieg müssen wir aber im nächsten Spiel einen weiteren folgen lassen.“