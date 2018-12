Das Team II des Schulverbunds erhält den begehrten Wanderpokal

Bei der 32. Auflage des Weihnachtsturniers des Schulverbundes Bad Saulgau, organisiert von der Schülermitverantwortung (SMV), waren in der gut gefüllten Kronriedhalle acht Teams aus Bad Saulgau und Umgebung am Start. Neben dem sportlichen Aspekt stand auch der Gedanke des Fairplays im Fokus, eine SMV-Jury wertete die Spiele aus und kürte am Ende des Turniers den Fairplay-Sieger.

Von Beginn an entwickelten sich rasante, schnelle und technisch ansehnliche Fußballspiele, die Zuschauer geizten nicht mit Beifall für gelungene Aktionen, Spielzüge, Torabschlüsse und Torspielerparaden.

In Gruppe A konnte sich das Team aus Ostrach souverän vor den Riedlingern durchsetzen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses konnte das Team II des Schulverbundes die Ertinger in der Gruppe B auf den 2. Platz verweisen, gefolgt von dem jungen, gut aufspielenden Team III des Schulverbundes und dem Team aus Mengen.

In den Halbfinalspielen setzten sich mit Ostrach und dem Team II des Schulverbundes jeweils die Gruppensieger knapp, aber nicht unverdient durch. In den Platzierungsspielen wurde ebenfalls nicht mit Toren gegeizt, die Spiele lebten von der Spannung, keine Mannschaft konnte sich des Sieges bis zum Schluss sicher sein. Im Spiel um Platz 7 besiegte Mengen das Team aus Altshausen, im schulinternen Duell des Schulverbundes setzten sich die Neuntklässler gegen die Achter durch und belegten somit den 5. Platz. Platz 3 ging an die Riedlinger, die sich gegen Ertingen durchsetzen konnten. Die ganze Halle fieberte dem Endspiel entgegen. Die Ostracher und das Team II des Schulverbundes lieferten sich in einem ausgeglichenen Spiel einen offenen Schlagabtausch mit vielen Torraumszenen. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2 unentschieden. Das anschließende Neunmeter-Schießen konnten die Saulgauer dank ihrer individuellen Klasse vom Punkt (Leon Mavraj und Sascha Bin verwandelten sicher) und im Tor (Erik Boscher hielt zweimal) für sich entscheiden und stellten somit mit dem 4:2 Endstand den Sieger.

Bei der Siegerehrung dankte der Turnierorganisator Udo Bachhofer der Turnierleitung Luca Keßler und Paul Ebert für den reibungslosen Ablauf und den Schulsanitätern Richard Hellwig und Manuel Laux für ihren Einsatz. Als Vertreter der SMV übergaben die Schulsprecherinnen Carina Sacharow und Lara Mai mit ihrem Team die Urkunden, den Fairplay-Preis an das Team 2 aus Mengen und den Wanderpokal an den Sieger.