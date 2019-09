Das stärkste Löwenrudel aller Zeiten wartet

Der HBW Balingen-Weilstetten, Aufsteiger in die Handball-Bundesliga, kann mit dem Saisonstart zufrieden sein. 4:4 Punkte nach vier Spieltagen und der vorläufige Platz neun in der Tabelle - das hatten vermutlich nur die kühnsten Optimisten kalkuliert. Auch deshalb können die Schwaben ihre nächste Aufgabe mit großem Selbstvertrauen und ohne jeglichen Druck angehen. Beim zweifachen deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen haben die Gallier nichts zu verlieren. Spielbeginn in der SAP-Arena in Mannheim ist am Donnerstag, 12. September, 19 Uhr.

Das Heimspiel gegen die MT Melsungen ist nach wie vor in aller Munde. Denn den „Galliern von der Alb“ gelang gegen die eigentlich favorisierten Gäste etwas ganz Besonderes. Vor heimischer Kulisse unterliefen der Bürkle-Mannschaft kaum Fehler. Die taktischen Absprachen passten und das notwendige Quäntchen Glück, das man in solchen Spielen auch braucht, war ebenfalls auf Balinger Seite. Den Gästen aus Melsungen glückte hingegen gar nichts. Das Schöne für die Gallier: Der herausragende Sieg wird nicht nur deshalb in Erinnerung bleiben, weil er gegen einen haushohen Favoriten gelungen ist, sondern vor allem auch deshalb, weil es der 100. Erstligasieg in der Geschichte des HBW war.

So schön der Heimsieg auch war – er ist Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei wichtige Punkte auf der Habenseite. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. „Ich freue mich jetzt, werde noch etwas essen und mich dann an die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen machen“, meinte HBW-Trainer Jens Bürkle ganz pragmatisch unmittelbar nach dem Spiel im Interview bei Sky-Kommentator Jürgen Müller. Er hätte auch sagen können: ‚Mund abwischen, weiter geht’s‘, was bei Niederlagen gern genommen wird. Was Bürkle meinte: Es macht keinen Sinn, sich im Erfolg zu sonnen und auf den Lorbeeren auszuruhen. Die Vorbereitung auf das Baden-Württemberg Duell mit den Rhein-Neckar Löwen ist kurz, aber intensiv.

Dass der HBW-Coach das eine oder andere von seinen beiden Neuzugängen Vladan Lipovina und Filip Taleski zum Spiel der Löwen erfahren hat, davon ist auszugehen, aber sein Videostudium war deshalb nicht weniger intensiv als vor anderen Spielen. Seit Lipovina und Taleski statt Löwen Gallier sind, hat sich bei den Schwarz-Gelben einiges getan. Der „verlorene Sohn“ Uwe Gensheimer, der wohl weltbeste Linksaußen, kam aus Paris zurück. Mit Romain Lagarde haben sich die Löwen zudem eines der größten europäischen Talente geangelt. Die vorzeitige Verpflichtung des Franzosen war der Grund dafür, dass es für Taleski keinen Platz mehr im Löwen-Kader gab und er zum HBW wechselte. Außerdem haben die Nordbadener den dänischen Linkshänder Niclas Kirkelökke unter Vertrag genommen, zum insgesamt wohl stärksten Kader, den die Kurpfälzer je hatten.

Dementsprechend hoch sind auch die Ansprüche. Die Löwen wollen ganz oben angreifen. Im DHB-Pokal ist das Final Four in Hamburg das erklärte Ziel, auch im EHF-Cup will das Team möglichst lange dabei sein.

Daran, dass die Gallier auf dem Weg an die Tabellenspitze nicht mehr als eine Pflichtaufgabe sind, besteht wohl kein Zweifel, aber Melsungen wollte am vergangenen Sonntag in Balingen auch keine Punkte liegen lassen.