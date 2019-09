Das städtische Umweltkonzept ist Gold wert

Die Spannung hätte nicht größer sein können am Samstagabend in der Aula der Schule im österreichischen Haus im Ennstal. Dann endlich wurde das Ergebnis des europäischen Wettbewerbs „Entente Florale Europe“ bekannt gegeben. Und das sorgte bei der Delegation aus Bad Saulgau für Freudensprünge auf der Bühne. Schließlich bringt die Reisegruppe eine Goldmedaille mit nach Hause.

Nachdem das städtische Umweltschutzkonzept bislang auf Landes- und Bundesebene mit einer Fülle an Preisen und Auszeichnungen gewürdigt wurde, hat diese unermüdliche und zielstrebige Arbeit des städtischen Umweltbeauftragten Thomas Lehenherr und des Stadtgärtners Jens Wehner samt aller Mitarbeiter nun auch auf europäischer Ebene Früchte getragen. 14 Städte und Dörfer aus acht europäischen Ländern haben in diesem Jahr beim Wettbewerb mitgemacht. Neun Silbermedaillen und fünf Goldmedaillen hat die Jury am Samstagabend verliehen. Eine Goldmedaille ging an Bad Saulgau. Zusätzlich gab es mehrere Extrapreise. Auch in dieser Kategorie hat Bad Saulgau fleißig gepunktet. Einen Preis gab es für die gelungene Begrünung im Stadtbereich, ein zweiter für den Naturthemenpark.

Freudentaumel bei der Verwaltung

„Wir können es kaum fassen“, schreibt Thomas Lehenherr am Samstagabend kurz nach der Preisübergabe in seiner Mail, „wir haben Goooold“. Die anfängliche Anspannung verwandelt sich binnen Sekunden in einen Freudentaumel. „Es war ein ganz toller Moment“, bestätigt Bürgermeisterin Doris Schröter am Telefon. „Wir konnten bis zum Schluss nicht einschätzen, wie das Ganze ausgehen wird.“ Ganz offensichtlich hat der Jury das städtische Umweltkonzept rundum zugesagt. Das Gremium, bestehend aus Landschaftsarchitekten und Stadtplanern, hat am 7. Juli der Stadt einen Besuch abgestattet und die Konzeptions-Umsetzungen akribisch unter die Lupe genommen. Auch wenn an diesem Tag wetterbedingt nicht alles plangemäß über die Bühne ging, ließ das erste kurze Resümee der Jury doch erste Hoffnungen aufkeimen, dass es möglicherweise eine Medaille geben würde. Dass es eine goldene sein würde, daran hat zunächst keiner geglaubt.

„Das alles ist für uns eine riesige Motivation und auch Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Thomas Lehenherr nach den Feierlichkeiten. „Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, was man für die Artenvielfalt, für die Biodiversität, also für die Grundlagen allen Lebens tun kann, und das werden wir auch weiterhin tun.“ Für den Umweltbeauftragten und sein Team birgt die erfolgreiche Wettbewerbs-Teilnahme nun die Chance, auf europäischer Ebene die Arbeit im Bereich Artenschutz weiter zu forcieren. Schließlich, so Thomas Lehenherr, sei das die Herausforderung des Jahrhunderts. Er benennt in diesem Zuge auch den Imagegewinn, den Bad Saulgau in diesem Kontext erfährt. „Diese internationale Auszeichnung wird unsere Position weiter stärken.“

Mehr Touristen erwartet

Nach den Erfahrungen der Wettbewerbs-Ausrichter von „Entente Florale Europe“ ist durchaus damit zu rechnen, dass sich durch die Erhöhung des Bekanntheitsgrades auch der Tourismus intensivieren wird. Heißt: Menschen werden nicht nur motiviert, die Konzeption vor Ort zu begutachten und Inspirationen für die eigene Umsetzung mit nach Hause zu nehmen. Sondern auch, hier ihren Urlaub zu verbringen. Egal, ob in Form eines Wellness-, Gesundheits- oder Wanderurlaubs. Und lernen dabei den Naturthemenpark, die Biotopanlagen, Insektengärten oder Naturlehrpfade kennen. Die Sonnenhof-Therme mit ihrem heilkräftigen Wasser in unmittelbarer Nähe zum Naturthemenpark, zu Naturlehrpfaden oder dem Kloster Sießen samt Franziskusgarten erhöht die Attraktivität zusätzlich. Die Bewahrung der Lebensgrundlagen durch Artenschutz, Renaturierungen und zahlreiche andere Umweltschutzmaßnahmen stehen weiter im Mittelpunkt der Arbeit des Umweltbüros – mit dieser Auszeichnung nun auch im europäischen Kontext.