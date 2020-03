Das Spitzenspiel steht in Laiz an

Mit einem zweigeteilten Spieltag öffnet die Liga ihre Pforten in diesem Kalenderjahr für die Restsaison. Neben reizvollen Derbys steht ein Schlagerspiel auf dem Programm. Der Vierte FC Laiz empfängt den Zweiten SV Renhardsweiler. Bereits am Samstag fährt der FC Inzigkofen/Vil./Eng. ins nur vier Kilometer entfernte Sigmaringen. Am Tabellenende haben der SV Bolstern und Türk Gücü Heimspiele, während Bronnen nach Scheer muss.

SV Sigmaringen – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (Sa., 15 Uhr; Vorrunde: 0:3). - Eine der Hinrundenpartien, nach der Sigmaringens Trainer Helmut Ulmer eine verdiente Niederlage einräumte. Der Tabellenfünfte hat sieben Punkte Rückstand. Das ist viel. Das weiß die Mannschaft. Der Gast will jeden Punkt mitnehmen, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen.

FV Bad Saulgau – FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr; 3:1). - Ohne groß gefordert zu werden, spulte der Stadtverein im Hinspiel sein Programm herunter. Doch Trainer Markus Keller hat gerade in solchen Spielen Respekt vor dem Gegner. Auch Fulgenstadt braucht Punkte. Die Trauben hängen hoch, aber nicht so hoch, um chancenlos zu sein.

SGM Alb Lauchert – SV Hochberg (So., 15 Uhr; 4:1). - Bereits zum dritten Mal stehen sich diese beiden gegenüber. Die Hausherren überprüften am Sonntag nochmals ihre Form und besiegten den Zollern-Bezirksligisten Harthausen/Scher. Ein enges Titelrennen wird erwartet, die SGM geht konzentriert zu Werke. Die Gäste haben ein Sieben-Punkte-Polster auf die Abstiegszone.

SV Bolstern – SG Frohnstetten/Storz. (So., 15 Uhr; 0:5). - Leidenschaftlich ging es am vergangenenen Sonntag auf dem Kunstrasenplatz gegen Türk Gücü Sigmaringen zu. Ein verschossener Elfmeter ließ die Köpfe zwar nach unten hängen, aber es waren auch Lichtblicke dabei. Einer würde helfen, um zu siegen. Der Aufsteiger könnte sich ans Hinspiel erinnern.

FC Ostrach II – SV Braunenweiler (So., 15 Uhr; 4:2). - Im Hinspiel siegte der Aufsteiger; ausgerechnet dort, wo in dieser Runde nicht viel zu gewinnen sei, war vor der Runde vermutet worden. Weil Ostrach II in der Winterpause auch etwas für die Heimstärke getan hat, könnte es eine erneute Überraschung geben. Braunenweiler ist gewarnt.

FC Laiz – SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr; 3:2). - In der Winterpause hat der FC nochmals nachgelegt und signalisiert Bereitschaft im Kampf um den Titel. Gleich im ersten Pflichtspiel gilt es das, gegen einen unberechenbaren SV Renhardsweiler unter Beweis zu stellen. Die Gäste konnten sich im Hinspiel es leisten, dass mit Thomas Hafer einer der besten Keeper der Liga als Feldspieler auf der Bank Platz nahm. Der Tabellenzweite wird sich in Laiz nicht verstecken.

SPV Türk Gücü Sigmaringen – SC Türkiyemspor Saulgau (So., 15 Uhr; 1:1). - Ein abwechslungsreiches Duell war das Hinspiel. Bei beiden war in der Winterpause etwas los. Während bei den Hausherren fast die gesamte Führung einschließlich Trainer wechselte, gelang den Gästen ein besonderer Coup mit der Verpflichtung von Suad Nuredini vom Tabellenführer FV Bad Saulgau. Der SPV Türk Gücü verpasste am vergangenene Sonntag gegen Bolstern einen Dreier, hatte aber auch Glück, da Bolstern einen Elfmeter vergab.

SGM TSV Scheer/SV Ennetach – SV Bronnen (So., 15 Uhr; 4:4). - Wie der sichere Sieger stand Bronnen nach Halbzeit eins im Hinspiel da (4:1). Dann blies der Gast zur Aufholjagd. Auf den ersten Blick ist Platz eins weg, die SGM hat aber Rang zwei im Visier. Beim Gast hat sich in der Winterpause nichts getan. Die Umstellungen brachten nicht den Durchbruch im Bronnener Spiel. Und so denken die stark abstiegsgefährdete Mannschaft und ihr Trainer von Spiel zu Spiel.