Das Spitzenspiel endet torlos

Der SV Uttenweiler und der FV Bad Schussenried trennen sich im Topspiel des Tages der Fußball-Bezirksliga vor einer Rekordkulisse von 650 Zuschauern mit 0:0. Damit hat der SV Uttenweiler auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft einen Vorteil. Im ewig jungen Derby bezwang der FCK/Hausen den SV Hohentengen mit 2:1. Im einem weiteren Derby entführte Altshausen die drei Punkte aus Blönried und in Hundersingen trennten sich die Sportfreunde mit 4:4 gegen den FV Neufra/D. Das Duell Hettingen/Inneringen gegen Riedlingen endete 1:1, das Duell Dangel gegen Schoppenhauer entschied der Riedlinger für sich und rettete seiner Mannschaft einen Punkt.

FC Krauchenwies/Hausen - SV Hohentengen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Patrick Vogler (18.), 2:0 Raphael Göggel (21.), 2:1 Kai Remensperger (65.). - BV: Marius Frank (FCK) pariert Foulelfmeter (6.). - Z.:200. - Schon zu Beginn gab es eine Schlüsselszene: Zunächst verursachte FCK-Keeper Marius Frank durch ein ungestümes Einsteigen einen Strafstoß, parierte diesen dann allerdings und bereinigte so direkt seinen Fauxpas. Im restlichen Verlauf der ersten Halbzeit war Krauchenwies das bessere Team. Mit einem Doppelschlag durch Vogler und Göggel innerhalb von drei Minuten gingen die Gastgeber mit 2:0 in Führung. In der Defensive stand der FCK/H kompakt und bot den Gästen kaum ein Durchkommen. In der zweiten Spielhälfte verflachte die Partie, das Hauptgeschehen fand im Mittelfeld statt. Die Gäste ließen ein Aufbäumen vermissen, mehr als der Anschlusstreffer durch Kai Remensperger gelang den Göge-Kickern nicht mehr. „Wir zeigten heute eine überzeugende erste Halbzeit. Im zweiten Durchgang konnten wir den Vorsprung erfolgreich verwalten. Ein verdienter Heimerfolg“, resümierte der Abteilungsleiter des FCK/Hausen, Björn Freisinger, nach der Partie.

SV Bad Buchau - FC Laiz 4:1 (2:1). - Tore: 1:0 Fabian Baur (12./ FE), 1:1 Manuel Kovacic (20.), 2:1 Luca Barta (32.), 3:1 Rico Schlegel (49.), 4:1 Johannes Schuster (70.). - Rote Karte: Maximilian Maier (74./FCL; grobes Foulspiel). - Z.: 180. - Die Zuschauer sahen zunächst eine ausgeglichene Partie. Den frühen Führungstreffer durch Fabian Baur konnte Kovacic nur wenige Minuten später ausgleichen. Im Anschluss an das 1:1 übernahm das Team vom Federsee die Spielkontrolle. Die erneute Führung gelang Luca Barta auf Vorlage von Loris Buck. Das 2:1 ebnete gleichzeitig den Weg zum Sieg für die Hausherren. In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste keine Torszenen mehr verzeichnen. Bad Buchau spielte die Begegnung souverän zu Ende. Rico Schlegel und Luca Barta beseitigten mit ihren Treffern die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber. „Nach einer recht ausgeglichenen ersten Halbzeit dominierten wir die zweite Hälfte und gewinnen am Ende absolut verdient“, sagte Bad Buchaus Pressewart Jens Polm nach dem Spiel.

SV Sigmaringen - SG Altheim 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Pascal Rataj (18.), 1:1 Jens Bühner (34.), 2:1 Santy Sarr (50.), 2:2 Dominik Späth (72.).- Z. :150.- Die Kreisstädter erwischten einen starken Start in die Partie, inklusive etlichen Torchancen. Einzig Pascal Rataj gelang jedoch ein Treffer. Eine höhere Führung wäre aus Sicht der Hausherren in der ersten halben Stunde verdient gewesen. Die SG Altheim bestrafte die Ineffizienz der Hausherren durch Jens Bühner, der zum 1:1 ausglich. Der zweite Durchgang begann wie der erste: Sigmaringen machte Druck und wollte das 2:1. Santy Sarr gelang dann die erneute Führung nach einer Ecke von Sami-Burak Kalyoncu. Doch wie auch in Halbzeit eins kam Altheim wieder stark zurück. Dominik Späth traf auf Vorlage von Johannes Rech zum 2:2-Schlusspunkt. „Wir haben nach den jeweiligen Führungstreffern leider zweimal unsere Spielbemühungen komplett eingestellt und so den Gegner wieder in die Partie gebracht. Unter Betrachtung des gesamten Spiels geht das Unentschieden in Ordnung“, berichtete Sigmaringens Trainer Helmut Ulmer nach der Partie.

SGM Blönried/Ebersbach - FV Altshausen 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Martin Funk (16.), 1:1 Fabian Müller (30./ FE), 1:2 Patrick Hugger (74.). - Gelb-Rote Karte: Marvin Igel (76./FVA; wdh. Foulspiel). - Z.:400. - Im Lokalderby sahen die Zuschauer eine zerfahrene Partie mit etlichen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Die Hausherren waren dabei zwar optisch überlegen, kamen jedoch nur zu wenigen Abschlussaktionen. Altshausen strahlte immer wieder über lange Bälle Gefahr aus. Am Ende einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit stand es so 1:1 nach Toren von Funk und Müller. Auch in den zweiten 45 Minuten war den Mannschaften noch eine gewisse Nervosität anzumerken. Stockfehler und Fehlpässe kamen immer wieder vor, darunter litt dann auch zunehmend der Spielfluss. In der Schlussphase gelang dann Patrick Hugger nach einem missglückten Klärungsversuch des Gegners der glückliche Siegtreffer für die Gäste. Die Gastgeber waren die letzten Minuten sogar noch in Überzahl, konnten dabei allerdings gegen tiefstehende Gäste keine Chancen mehr verzeichnen. „Die Teams waren heute beide etwas nervös, es war nicht das beste Bezirksligaspiel. Am Ende wäre ein Remis gerecht gewesen, Altshausens Sieg fällt glücklich aus“, sagte Blönrieds Abteilungsleiter Joachim Streng nach der Begegnung.

SG Hettingen/ Inneringen - TSV Riedlingen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Julian Teufel (29.), 1:1 Pascal Schoppenhauer (80.).- Z.:150. - „Heute gab es nur wenige Torchancen zu sehen. Am Ende geht das 1:1 absolut in Ordnung“, berichtete Hettingens Spielleiter Michael Lieb nach Abpfiff der Begegnung. In einem insgesamt ereignisarmen Spiel begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Julian Teufel sorgte zunächst für die Führung der Hausherren, ehe dann Pascal Schoppenhauer kurz vor Schluss einen Fehlpass der Hausherren ablief und so zum verdienten 1:1-Schlusspunkt traf.

SF Hundersingen - FV Neufra 4:4 (2:1). - Tore: 0:1 Rene Recker (3.), 1:1 Marcel Störkle (26.), 2:1 Timo Bischofberger (41.), 2:2, 2:3 Fabian Brehm (55./66.), 3:3 Janik Störkle (74.), 4:3 Felix Freyer (79.), 4:4 Bernhard Henning (88.). - Gelb-Rote Karte: Andreas Binder (70./FVN; wdh. Foulspiel). - BV: Robert Henning (FVN) vergibt Strafstoß (77.).- Z.: 250.- „ Die Begegnung hätte heute auch 8:8 enden können, beide Teams waren sehr offensiv eingestellt. Am Ende geht das Remis in Ordnung“, sagte Hundersingens Trainer Karl Störkle nach der Partie. In einem sehenswerten Spiel ging es über den gesamten Spielverlauf ständig hin und her. Am Ende hatten beide Teams nochmal die Möglichkeiten für einen „Lucky Punch“, vergaben ihre Gelegenheiten jedoch.

SV Uttenweiler – FV Bad Schussenried 0:0. - Z.: 650. - Die Zuschauer in Uttenweiler bekamen ein Spitzenspiel zusehen, in dem beide Mannschaften darauf bedacht waren, in der Defensive sicher zu stehen und dem Gegner wenig Raum und Möglichkeiten zu lassen. Aus dieser Herangehensweise beider Mannschaften entwickelte sich ein Spiel ohne viele Abschlussmöglichkeiten, letztlich gelang den Gästen über die gesamte Spieldauer kein einziger Torabschluss, was auch daran lag, dass Uttenweiler den Goalgetter der Gäste, Felix Bonelli, aus dem Spiel nahmen.. Der Gastgeber war über weite Strecken den Gästen optisch überlegen, doch auch hier waren herausgespielte Torchancen Mangelware. In Durchgang eins konnte sich Uttenweiler zwar immer wieder über die Außenbahnen gut durchsetzen, oftmals aber klärten die aufmerksamen Gäste die gefährlichen Zuspiele in die Spitze gerade noch. Nach dem Wechsel stellten die Gäste etwas um und versuchten durch früheres Stören Uttenweiler in Bedrängnis zu bringen, doch der Gastgeber fand immer wieder Wege, das Spiel ohne gefährliche Ballverluste nach vorne zu bringen. Mitte der zweiten Halbzeit hatte der Tabellenführer die beste Phase, doch waren seine Abschlüsse das eine oder andere Mal zu unplatziert. Gegen Ende der Partie wollte keine der beiden Mannschaften mehr etwas riskieren. So blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden, mit dem der SV Uttenweiler gut leben kann.

TSG Rottenacker - TSG Ehingen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Eigentor (7.), 0:2 Valentin Gombold (10.), 0:3, 0:4 Daniel Topolovac (68./72.). - Rote Karte: Mathias Burgmaier (56./TSG Rottenacker; Notbremse).