Das Spitzenquartett ist unter sich

Nun hat es auch den SV Uttenweiler erwischt. Im 14. Saisonspiel musste die Wiest-Elf die erste Niederlage hinnehmen. Aus dem Zweikampf könnte so langsam ein Vierkampf werden. Nimmt der FV Bad Schussenried die Auswärtshürde in Ehingen, geht er als Tabellenführer in die Rückrunde. Die ersten vier Klubs der Liga sind an diesem Wochenende unter sich. Es könnte Bewegung in die Tabelle kommen. Am Tabellenende liegen zwischen Schlusslicht Laiz und dem 13. SG Altheim nur drei Punkte. Eine Partie steht am Freitag an, drei am Samstag, der Rest am Sonntag.

TSG Rottenacker – SG Altheim (Fr., 19.30 Uhr). - Beide Teams stehen im Abstiegskampf. Die Gäste sind seit vier Spieltagen unbesiegt (drei Remis, ein Sieg) und wollen auch bei der TSG punkten. Rottenacker will die Negativserie von vier Niederlagen in Folge bremsen. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen in Rottenacker siegte die TSG mit 5:0. Vielleicht ein gutes Omen?

SV Sigmaringen – SG Hettingen/Inneringen (Sa., 14.30 Uhr). - Beide Teams haben am vergangenen Wochenende gepunktet. Sigmaringen nahm einen Punkt aus Hundersingen mit. Der Aufsteiger aus Hettingen/Inneringen fertigte Altshausen zu Hause mit 4:1 ab. Die Platzherren haben gegen die Gäste noch einiges gutzumachen. Die jüngsten beiden Partien (1:4, 0:5) gingen klar verloren. Bei einer weiteren Pleite droht der Ulmer-Elf die rote Laterne.

FC Krauchenwies/Hausen a.A – TSV Riedlingen (Sa., 14.30 Uhr). - Mit 1:5 kassierte der FCK in Altheim eine derbe Schlappe. Nun geht es gegen den Favoritenschreck. Der Aufsteiger bezwang am vergangenen Spieltag den bis dahin unbesiegten SV Uttenweiler klar mit 3:0. In der Meisterschaft haben sich die beiden Kontrahenten bislang noch nie gegenübergestanden. Die derzeitige Form spricht für den TSV Riedlingen, der in der Offensive (29 Treffer) seine Stärken hat.

TSG Ehingen – FV Bad Schussenried (Sa., 14.30 Uhr). - Das Spitzenspiel des letzten Spieltags der Vorrunde. Bei einem Auswärtssieg kann der FV Bad Schussenried als Tabellenführer in die Rückrunde gehen. Die TSG Ehingen will die Form der vergangenen Wochen nutzen, um mit dem zweiten Heimsieg den Rückstand zur Spitze zu minimieren. Die Heimstatistik gegen Bad Schussenried der vergangenen Jahre ist aber negativ. Aus den jüngsten vier Vergleichen holte die TSG nur einen Punkt (1:2, 1:4, 1:1, 0:4).

SV Bad Buchau – Spfr. Hundersingen (So., 14.30 Uhr). - Beide Mannschaften haben ihre Stärken in der Offensive. Bad Buchau traf 34-mal, Hundersingen 33-mal. Das spricht für sich. Die aktuelle Form ist allerdings auf Seiten der Gäste, die seit fünf Spieltagen unbesiegt sind (drei Siege, zwei Remis). Der Gastgeber kassierte im selben Zeitraum drei Niederlagen. Im April des Jahres siegten die Gäste mit 4:1. Ein ähnliches Ergebnis wäre keine Überraschung.

SV Uttenweiler – FV Neufra/Do. (So., 14.30 Uhr). - Nach der ersten Saisonniederlage und dem Verlust der Tabellenführung will der SV Uttenweiler nun mit einer Trotzreaktion antworten. Gegen den Tabellendritten peilt die Mannschaft den zehnten Saisonsieg an. Die Gäste fahren mit breiter Brust zum Tabellenzweiten. In den jüngsten fünf Spielen ging die Brutschin-Elf viermal als Sieger vom Platz. Gelingt der fünfte Auswärtssieg, kann der FVN mit dem Gastgeber nach Punkten sogar gleichziehen.

SGM Blönried/SV Ebersbach – FC Laiz (So., 14.30 Uhr). - Der Aufsteiger ist aktuell das viertbeste Heimteam der Liga. Fünf Siege stehen schon auf der Habenseite. Gegen den Tabellenletzten soll die gute Serie ausgebaut werden. Der FC Laiz konnte am vergangenen Wochenende seine Negativserie beenden. Der 4:3-Erfolg gegen Rottenacker war überlebensnotwendig. Gelingt dem FC Laiz der zweite Auswärtssieg, kann er die rote Laterne abgeben.

FV Altshausen – SV Hohentengen (So., 14.30 Uhr). - Beide Mannschaften kassierten am vergangenen Wochenende vier Gegentreffer. Der Gastgeber will die bisher miserable Heimbilanz - nur vier Punkte aus vier Spielen - beenden. Gegen den Tabellensiebten ist ein Dreier fest eingeplant. Der letzte Heimsieg gegen den SV Hohentengen, ein 6:4, liegt bereits vier Jahre zurück. Dazwischen gab es zwei Siege und ein Remis für die Gäste. Der SV Hohentengen hat auswärts immerhin schon zehn Punkte geholt (drei Siege, ein Remis). Gelingt am Sonntag ein Dreier, kann er die 20-Punkte-Marke knacken.