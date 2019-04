Das Spiel der Spiele im Buchbühl

Zum Showdown kommt es am Mittwoch, 1. Mai, 14 Uhr, im Ostracher Buchbühl. Dann empfängt der FC Ostrach im Nachholspiel der Fußball-Landesliga, Staffel 4, den FC Mengen. Nach der jüngsten Niederlage ist der FC Ostrach unter Zugzwang, der Vorsprung auf den Tabellenelften SV Oberzell ist bis auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. Doch auch der FC Mengen ist noch nicht ganz gesichert. Alles dürfte angerichtet sein für ein Spiel mit echter Derbyatmosphäre.

Doch nicht nur die Situation der beiden Mannschaften birgt Brisanz. Auch die Rahmenbedingungen sorgen für Zündstoff. Kurzer Blick auf die Vorgeschichte: Ursprünglich war die Partie für den 16. März vorgesehen. Doch die Regenfälle in den Tagen zuvor sorgten schließlich dafür, dass die Gemeinde Ostrach den Platz sperrte. Die Partie musste abgesagt werden.

Am Spieltag besichtigte Verbandsmitarbeiter und Ex-Oberligaschiedsrichter Hubert Wetzel um 8 Uhr den Ostracher Platz und gab Staffelleiter Andreas Schele fernmündlich sein Okay, dass der Platz bespielbar sei und einer Austragung nichts im Weg stehe. Der FC Ostrach fürchtete aber nun, sich mit der Gemeindeverwaltung anlegen zu müssen, da diese das Stadion gesperrt hatte. Schließlich half der FC Mengen den Ostrachern aus der sich androhenden Zwickmühle und stimmte einer Verlegung auf den 1. Mai zu. Schele habe einer Verlegung nur zugestimmt, als sich beide Vereine umgehend auf einen neuen, konkreten Termin einigten, so Ostrachs Spielleiter Raphael Vetter damals. Mengen - zumindest einzelne Teile der Schwarz-Gelben - stimmten dieser Verlegung aber nur mit gut vernehmbaren Zähneknirschen zu. „Wir wollen das sportlich regeln“, sagte Mengens Trainer Miroslav Topalusic damals.

Und sagt es auch vor der Partie am Mittwoch. „Wir wollen die Sache sportlich lösen“, sagt Topalusic und gibt sich zuversichtlich, dieses Mal seinem Ex-Verein ein sportliches Schnippchen schlagen zu können. Denn am ursprünglichen Termin hätte er sicher auf mehrere Stammspieler verzichten müssen. Spieler, die dieses Mal wohl dabei sein werden. Auch wenn Topalusic sagt: „Für Dennis Ivanesic und Kevin Hartl kommt ein Einsatz von Anfang an zu früh“, um einen Halbsatz später zurückzurudern: „Okay, bei Dennis sieht es schon ganz gut aus, Kevin hat immer noch ein bisschen Probleme.“ Beide absolvierten in Weiler jedenfalls einen Kurzeinsatz. Und so wird man sehen, wohin diese Aussage führt, bestimmt aber Ostrach nicht hinters Licht, denn die Zebras dürften mit allem rechnen, auch mit Ivanesic und Kevin Hartl, dem etatmäßigen Mengener Kapitän. Für Topalusic ist das Spiel mit Sicherheit ein Besonderes. Zum einen, weil er selbst über drei Jahre auf der Ostracher Bank saß. (Vor wenigen Wochen hatte Topalusic in der Vorschau zum eigentlichen Spieltermin gesagt: „Ich hoffe, ich setze mich auf die richtige Bank“). Topalusic hatte die Zebras mit Platz drei zu ihrem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte geführt. Er kennt viele Spieler der Ostracher bestens. „Das ist natürlich ein Highlight für alle“, kündigt Topalusic an. Zudem haben einige Mengener Spieler eine Ostracher Vergangenheit: Alexander Klotz, Patrick Klotz und Pierre Hartl.

Mengen: Ziel sind 40 Punkte

Mengens Spieler jedenfalls dürften motiviert sein. „Ich hoffe, auch meine Spieler wollen das sportlich regeln“, sagt Topalusic. Im Hinspiel waren sie jedoch chancenlos, unterlagen clevereren Ostrachern mit 1:3 und verloren am Ende auch noch Alexander Klotz mit einer Roten Karte. Eine Sperre, die den Mengenern für den Rest der Hinrunde nachhing. Klotz und seine Tore fehlten, auch wenn seine Nebenleute die Situation bravourös lösten. Nach der jüngsten Serie der Mengener mit sechs ungeschlagenen Spielen, die am vergangenen Samstag nach sechs Spielen in Weiler mit einem 1:3 endete, sieht auch der Mengener Trainer andere Voraussetzungen. „Auch wenn ich es nicht verstehe: Die Ostracher werden tief stehen und uns kommen und das Spiel machen lassen“, glaubt Topalusic an eine massierte Fünferreihe in der Abwehr. Die Partie in Ostrach ist für Topalusic eine Zwischenstation, den Klassenerhalt klar zu machen. „Wir haben jetzt 35 Punkte, brauchen um die 40. Für uns heißt das, die nächsten drei Spiele Vollgas zu gehen, um den Klassenerhalt möglichst früh zu sichern.“

Das ist auch das Ziel des FC Ostrach, der derzeit mit 31 Punkten als Zehnter vier Punkte hinter dem FC Mengen (7./35 Punkte) rangiert. „Gut oder weniger gut“, gehe es, sagt Ostrachs Trainer Timo Reutter noch in der Rückschau des Spiels gegen den SV Ochsenhausen am Samstag. „In der zweiten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt. Aber wenn du in der ersten Halbzeit 20 Minuten gar nicht auf dem Platz bist und am Ende auch kein Tor schießt, verlierst du halt. Wir haben sechs, sieben hundertprozentige Torchancen vergeben. Wir sind einfach nicht mehr so effektiv wie in der Vorrunde.“

Er und sein Mittrainer Christian Söllner mussten in Ochsenhausen gleich auf vier Spieler verzichten. Johannes Irmler, Christian Luib und Mirko Schiemann fehlten, kurzfristig fiel auch noch der eingeplante Rene Küchler aus. „Gegen Mengen werden alle aber wieder dabei sein. Wir sind komplett“, sagt Timo Reutter. „Volle Montur.“

Und so freuen sich alle auf die Partie. „So ein Spiel ist natürlich ein Highlight. Ich denke, es werden 500, 600 oder 700 Zuschauer kommen. Das musst du als Spieler genießen. Dafür machst du das. Das ist ähnlich wie bei uns damals in Krauchenwies, als wir im Württembergischen Verbandspokal gegen den SSV Ulm oder den 1. FC Heidenheim gespielt haben“, sagt der langjährige Kapitän des FC Krauchenwies in der Landesliga. Timo Reutter: „Ich hoffe, dass auch bei Mengen alle spielen können und rechne auch damit“, sagt er. Auch er glaubt daran, dass Mengen mit Ivanesic und Hartl von Beginn an spielen wird. „Wie sie dann spielen, ob in ihrem bewährten 4-1-4-1, das werden wir sehen.“

Auch Reutter glaubt, dass die Zuschauer am Mittwoch ihr Kommen nicht zu bereuen brauchen. „Jeder will das Spiel gewinnen. Das wird ein 50:50-Spiel“, sagt er. „Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Gewinnen wir eines der beiden nächsten Spiele, haben wir schon fünf Punkte Vorsprung auf Oberzell (Oberzell empfängt am kommenden Freitag den TSV Berg, d. Red.). Ich glaube, dann wird es ganz schwer für Oberzell, uns noch abzufangen.“