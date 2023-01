Das sind die guten Nachrichten des Jahres im Kreis Sigmaringen

Die Presse wird immer wieder mit schlechten Nachrichten in Verbindung gebracht. Wir berichten eher von ihrem Untergang als vom Guten in der Welt, heißt es immer wieder. Das stimmt aber nicht so ganz. Im vergangenen Jahr sind durchaus Dinge passiert, die Mut machen und Hoffnung verbreiten. In unserer Übersicht zeigen wir die sieben guten Nachrichten 2022.

Paar heiratet nach 17 Jahren

Nach 17 Jahren gemeinsamen Jahren trauen sich Christian Pfeiffer und Hendrike Kösel. Ihre Hochzeitsparty feiert das Brautpaar im Gasthaus Bohnenstengel. (Foto: Privat)

Rosenregen zu Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“: Für Christian Pfeiffer und Hendrike Kösel haben in diesem Jahr die Glocken geläutet, sie heiraten im Juli mit 150 Gästen in Bad Saulgau. Das Besondere dabei ist, dass die beiden bereits seit 17 Jahren liiert sind. Kennengelernt haben sie sich im Gasthaus Bohnenstengel, in dem Pfeiffer arbeitet. Bei der Musiknacht habe es „sofort gefunkt“, sagt er. Dass es so spät zum Antrag kam, lag an der Pandemie: Das Paar habe sich trotz Lockdown sieben Monate am Stück nicht einen Tag gestritten, danach war sich Pfeiffer sicher mit seiner Partnerin.

Bibi Single eröffnet nach Krebs-Erkrankung Café im Donautal

Im ehemaligen Tennisheim in Hausen im Tal befindet sich jetzt das Café „Auszeit“, das Bibi Single bewirtschaftet. (Foto: Helmut Stroppel)

Der Beuroner Ortsteil Hausen im Tal ist um einen Gastronomiebetrieb reicher. Bibi Single hat dort im Frühjahr das Café „Auszeit“ im früheren Tennisheim eröffnet. Doch der Weg dorthin war nicht leicht. Sie erhält während der Renovierung die Diagnose Krebs. Deshalb hat sich die Eröffnung verzögert. „Weder Corona noch meine Erkrankung konnten mich davon abbringen, meinen Traum von einem kleinen Café zu realisieren“, sagt sie stolz.

Haare aus Sigmaringer Salon reinigen Meere in aller Welt

Die Haare aus Nevin Schmauders Sigmaringer Friseursalon landen jetzt nicht mehr im Müll, sondern erfüllen einen guten Zweck. (Foto: privat)

Bis vor Kurzem sind Haarreste in Nevin Schmauders Sigmaringer Friseursalon einfach im Müll gelandet. Jetzt tragen sie dazu bei, Meere und Seen in aller Welt zu reinigen. Der Salon kooperiert mit dem Projekt „Hair Help the Oceans“. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes System: Weil Haare wasserunlösliche Materialien aufsaugen und binden, können sie Öl, Benzin und Sonnenmilchreste aus dem Wasser ziehen.

Im Kreis Sigmaringen gibt's die Restmülltonne in Zukunft kostenlos

Die Restmülltonnen werden künftig vom Landkreis gestellt. (Foto: Frank Rumpenhorst, dpa)

Wer bisher in den Kreis Sigmaringen gezogen ist, musste sich seine Restmülltonne selbst kaufen. Das ändert sich: Ab dem 1. Januar 2024 sollen die Kosten für die Restmülltonnen vom Landkreis übernommen werden, ähnlich wie bei der Altpapiertonne. Einen Wermutstropfen gibt es aber: Änderungen der Größe, Beschädigungen oder Verlust werden dem Bürger weiter in Rechnung gestellt.

Erzieherinnen bringen 46 Kinder nach Kellerbrand in Sicherheit

Die Feuerwehr Bad Saulgau bekommt den Kellerbrand im evangelischen Kinderhaus schnell unter Kontrolle. (Foto: Dirk Thannheimer)

Der Bautrockner im Keller des evangelischen Kinderhauses in Bad Saulgau brennt, die Aufregung ist groß. Doch die Erzieherinnen reagieren sofort: Sie bringen 46 Kinder und sich selbst in der evangelischen Kirche unverletzt in Sicherheit. Die Feuerwehr kann den Brand schnell löschen.

Menschen im Kreis beweisen Zivilcourage

Beherzt eingreifen, wenn es darauf ankommt, kann wirklich nicht jeder. Elf Bürger aus dem Landkreis haben genau das getan und erhalten dafür in diesem Jahr einen Preis im Landratsamt. Wir haben sie vorgestellt:

Max König nimmt einem Messerstecher in Mengen die Tatwaffe ab. Das Opfer verliert sein Leben. (Foto: Michael Hescheler)

1. Max König verfolgt einen Messerstecher in Mengen und nimmt ihm die Waffe ab, nachdem dieser zuvor einen Mann getötet und dessen Freund schwer verletzt hat.

2. Gerda Hermanutz beobachtet eine Gruppe von Männern, wie sie vor ihrem Geschäft in der Sigmaringer Marstall-Passage Kleider und Sportartikel in Pakete packt. Sie ruft die Polizei und so kann Diebesgut im Wert von rund 4000 Euro sichergestellt und der Täter ermittelt werden.

3. Ilir Selimi, Kimi Jungmann und Cem Akyürek stellen in Sigmaringen Anfang des Jahres eine Einbrecherbande, die in die Bilharzschule eingedrungen war. „Die fanden es cool, ich fand es nicht so cool, weil ich selbst an der Schule war und die Schule gemocht habe“, sagt Cem Akyürek.

4. Die Nachbarn Thomas Dietrich, Moritz Hirschburger und Simone Hirschburger retten in Bad Saulgau einer Frau das Leben. Ihr Mann wollte sie im Keller erstechen.

Thomas Dietrich und Moritz Hirschburger (von links) retten einer Frau nach einer Messerattacke ihre damaligen Partners das Leben. (Foto: Rudi Multer)

5. Carola Sauerbier zieht als Mitarbeiterin der Volksbank in der Sigmaringer Filiale eine gefälschte Überweisung aus dem Verkehr und bewahrt so den Sportverein Unter-/Oberschmeien vor einem Verlust in Höhe von etwa 5000 Euro.

Carola Sauerbier von der Volksbank hat einen Sportverein vor einem größeren finanziellen Schaden bewahrt. (Foto: Fotos: dpa/fxh)

6. Enrico Altermann aus Bad Saulgau stellt einen Ladendieb und übergibt ihn der Polizei. „Ich bin gelernter Metzger“, sagt der 55-Jährige auf die Frage, warum er so beherzt eingriff.

Enrico Altermann verfolgt einen Ladendieb mit dem Auto und ergreift ihn auf der Flucht. Dafür wird er vom Landkreis Sigmaringen mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet. (Foto: Dirk Thannheimer)

7. Der Bad Saulgauer Alfred Härle, pensionierter Polizeibeamter, ist auf dem Weg zur Gemeinderatssitzung, als ein Jugendlicher bei einer Drogenkontrolle ausbüxt. „Der junge Mann hat Pech gehabt, weil er genau in meine Richtung lief“, sagt Härle.

Über diesen Gartenzaun legt der pensionierte Polizist Alfred Härle einen Jugendlichen, der auf der Flucht ist. Härle wird für sein Verhalten am Donnerstag, 5. Mai, mit dem Zivilcouragepreis des Landkreises Sigmaringen ausgezeichnet. (Foto: Dirk Thannheimer)

Kreuz an Kirche knickt um, Baum fällt und niemand ist verletzt

Wieder gelandet: Jürgen Gail (rechts) und Robin Moog haben Erfahrung mit Arbeit in schwindelerregender Höhe. (Foto: Micahel Hescheler)

Glück im Unglück: Im Juli trifft ein schweres Unwetter Sigmaringen, um 20.18 Uhr gehen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein. Minütlich werden es mehr. Eine Böe erwischt die Kirche im Stadtteil Hedingen so heftig, dass das Kreuz auf der etwa 35 Meter hohen Kuppel umknickt. Es hängt am seidenen Faden. Nur wenige Meter daneben fallen Teile eines Baums herab und beschädigen ein Auto. Mehrere Bäume stürzen um, unter anderem in Laiz an der Blacherstraße sowie in Sigmaringen Richtung Christelhof. Niemand verletzt sich, es entsteht nur Sachschaden.

