Bad Saulgauer Unternehmen sorgt für saftige Steaks aus dem Reifeschrank

Je schöner das Wetter, desto mehr wird gegrillt. Damit das Knochensteak oder das Lammkotelett auch saftig auf dem Tisch serviert werden kann, sollte es entsprechend gereift sein. Die Firma Landig & Lava im Industriegebiet Hochberger Straße in Bad Saulgau stellt deshalb in ihrer Manufaktur Reifeschränke her. Das Unternehmen ist außerdem Herausgeber des Koch-Fachbuchs „Dry Aging Bibel“.

Die 1982 von Seniorchef Manfred Landig gegründete Firma ist inzwischen in drei Geschäftsfeldern unterwegs. Ursprung der Erfolgsgeschichte sind Wildkühlgeräte für Jäger. Es folgte unter dem Namen Lava der weltweite Vertrieb von Vakuumverpackungen.

Und vor ein paar Jahren erschloss das Familienunternehmen einen weiteren Markt. Dry Ager heißt die Marke von Landig für Geräte, in denen Fleisch auf schonende Weise reifen kann. „2015 haben wir die Reifeschränke auf einer Messe vorgestellt“, sagt Geschäftsführer Christian Landig – und damit einen Volltreffer gelandet. „Die Resonanz war damals riesig“, sagt Landig.

Hohe Qualität

Reifeschränke aus dem Hause Landig dienen in erster Linie dem Zweck, Lebensmittel zu veredeln. „Reifeschränke bringen das Produkt auf ein anderes Level und sorgen für eine hohe Qualität des Fleisches“, ergänzt Christian Landig. Denn die Krönung für das Steak vom Grill liegt in der Ruhezeit.

Sieben bis zehn Tage sollte das Fleisch vom Metzger in Reifeschrank aufbewahrt und auf den Verzehr vorbereitet werden. Wer sein perfektes Stück Dry Age Beef gefunden hat, sollte es dann mindestens 30 bis 60 Minuten vor dem Grillen aus dem Reifeschrank holen.

Aufwärmen bei Zimmertemperatur

Bei Zimmertemperatur wärmt das Fleisch auf, was es am Ende zarter macht. Aber nicht nur Fleisch eignet sich für den Reifeschrank. „Auch veganer Käse oder Fisch sind denkbar“, sagt Landig. Zwei verschiedene Modelle von Reifeschränken gibt es: das kleinere Gerät für Fleisch bis 20 Kilogramm, das größere für 100 Kilogramm. Die Reifeschränke würden zwar 2000 Euro aufwärts kosten, „aber die Anschaffung amortisiert sich nach ein paar Mal Grillen“, so Landig.

Der Trend hält weiter an

Und offenbar hat das Unternehmen mit den Reifeschränken bislang alles richtig gemacht. Es arbeitet mit Vertriebspartnern – Gastronomen, Schlachthäusern und Fleischereien – in mehr als 60 Ländern der Erde zusammen. Worüber Christian Landig aber am meisten überrascht war? „Dass die Nachfrage bei den Endkunden so groß ist.“

Bei der Messe damals habe aber nicht gedacht, dass sich die breite Öffentlichkeit für die Geräte interessieren würde. Er hat sich gern getäuscht. Ein Drittel aller Geräte wird vom Endkunden gekauft. „Daran sieht man, dass der Trend des Grillens weiter anhält.“ Und die Nachfrage sei ein Indiz dafür, dass die Menschen immer mehr Wert auf hochwertige Lebensmittel legen würden. „Wer beim Grillen auf Qualität achtet, kommt auf Dauer nicht an den Reifeschränken vorbei.“

Natürlich bleibt es ein Nischenprodukt. Christian Landig

Einige Tausend Reifeschränke stellt die Firma Landig jährlich her. „Natürlich bleibt es ein Nischenprodukt, weil es mit einer Massenware nicht zu vergleichen ist“, ergänzt Christian Landig.

Und um das Grillerlebnis abzurunden, brachte Landig vor etwa einem halben Jahr die „Dry Aging Bibel“ heraus. Das Buch handelt von den Vorzügen und kulinarischen Facetten der Trockenreifung von Fleisch und anderen Lebensmitteln. Es erklärt auch die Geschichte und Praxis bis ins letzte Detail. Fotos zeigen die Veredelungsmöglichkeiten von verschiedenen Fleischarten, Fisch und Käse.