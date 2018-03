Das Rennen um Platz zwei läuft

31 Spiele sind - Stand heute - bislang in der Bezirksliga abgesagt worden. Deshalb ist die aktuelle Tabelle auch wenig aussagekräftig. Drei der vier Favoriten sind an diesem Wochenende zu Hause gefordert. Die schwierigste Aufgabe dürfte der FV Neufra/D. gegen Buchau haben. Weiterer Kandidat für Platz zwei ist der SV Uttenweiler, der Laiz empfängt.

SV Hohentengen – SV Ebenweiler (So., 15 Uhr; 1:1). - Noch ist Hohentengen 2018 unbesiegt. In zwei Spielen gab es zwei Unentschieden. Mit 21 Punkten hat die Mannschaft ein gutes Polster auf die Abstiegsplätze. Für die Gäste ist die Lage ernster. Ebenweiler wartet noch auf den ersten Sieg 2018. Aber: Ebenweiler ist das schwächstes Auswärtsteam der Liga (drei Punkte). Doch im März 2017 konnten die Gäste drei Punkte aus der Göge mitnehmen.

FV Schelklingen/H. – SV Sigmaringen (So., 15 Uhr; 1:1). - Noch ohne Torerfolg im Jahr 2018 ist Schelklingen. Gegen Laiz gab es vor zwei Wochen ein torloses Remis. Nun geht es gegen den Tabellensechsten. Die Gäste spielten zuletzt auch einmal torlos, zu Hause gegen Hohentengen. Da die bislang letzten beiden Vergleich Remis endeten, deuten einiges daraufhin, dass es auch dieses Mal ein ähnliches Ergebnis gibt.

FC Mengen – FV Bad Saulgau (So., 15 Uhr; 2:0). - Der Erste empfängt den Letzten. Auf dem Papier eine klare Sache. Aus den jüngsten beiden Spielen in Mengen nahm der FV Bad Saulgau jeweils einen Punkt mit. Beide Male endete die Partie torlos. Der Gastgeber will aber seine weiße Weste behalten. Mengens Torjäger Alexander Klotz (31 Treffer) wird von der FVS-Defensive kaum zu bremsen sein. Der FVS wird von Peter Störk betreut. Der Ex-Torwart vertritt den erkrankten Hakan Karaosman.

FV Altshausen – FV Bad Schussenried (So., 15 Uhr; 2:1). - Die 0:3-Niederlage in Bad Buchau hat den Platzherren weh getan. Im zehnten Heimspiel will sich das Team davon rehabilitieren. Gelingt der sechste Heimsieg, kann Altshausen aufatmen. In Altshausen haben die Violetten aber immer gut abgeschnitten, zuletzt mit 4:1 und 4:2 gewonnen.

FV Neufra – SV Bad Buchau (So., 15 Uhr; 1:1). - Vor einigen Jahren spielten beide Mannschaften noch eine Etage höher. Die Gäste feierten in der vergangenen Woche einen 3:0-Sieg gegen Altshausen und konnten die rote Laterne an Bad Saulgau abgeben. Der FV Neufra/D. ist gewarnt. Daheim ist die Hackbarth-Mannschaft aber eine Macht. Allerdings hat Bad Buchau in den vergangenen vier Spielen nicht verloren (drei Siege, ein Remis).

Spfr. Hundersingen – FC Krauchenwies/H. a.A. (So., 15 Uhr; 3:0). - Noch warten die Gastgeber auf den ersten Pflichtspielauftritt 2018. Gegen den Derbyrivalen soll die makellose Heimbilanz (fünf Siege) fortgeführt werden. Die Gäste überraschten am vergangenen Spieltag mit einem Remis gegen Neufra.

SV Uttenweiler – FC Laiz (So., 16.15 Uhr; 1:1). - 20 Punkte Abstand auf Rang eins, sechs Punkte auf Rang zwei. Die Platzherren warten im Jahr 2018 noch auf ein Erfolgserlebnis. Gegen den Tabellendreizehnten ist ein Dreier eingeplant. Die Gäste konnten am vergangenen Wochenende, beim 3:1 gegen Altheim, einen wichtigen Sieg holen. Um vom Tabellenende wegzukommen, will Laiz auch beim Vierten punkten.

Außerdem: SG Altheim – TSG Rottenacker (Sa., 16 Uhr; Vorrunde: 0:5).