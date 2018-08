Das neue Luxusproblem der „Zebras“

Der FC Ostrach startet am heutigen Freitag, mit der Partie gegen den FV Ravensburg II (19 Uhr, Buchbühlstadion) in die Saison in der Fußball-Landesliga. Nach dem Zwischenjahr mit dem Spieltertrainer-Gespann Simon Kober/Lukas Maier lenkt das neue Trainerduo Timo Reutter/Christian Söllner wieder von außen die Geschicke. Reutter war bereits in der Endphase beim FCO eingestiegen und trug wesentlich dazu bei, dass der FC Ostrach in seine inzwischen sechste Landesligasaison geht.

Und: Timo Reutter und Christian Söllner scheint das zu gelingen, wonach der Verein schon in den vergangenen Jahren strebte: die Verjüngung. Gleich zehn neue Spieler stießen zum Kader, die Hälfte davon ist noch keine 20 Jahre alt. Mit Dieter Styben und Michael Eisele hängten zwei Aufstiegshelden endgültig ihre Stiefel an den Nagel. Auch Lukas Maier steht nicht mehr zur Verfügung, Simon Kober und Rene Küchler wollen, teilweise berufsbedingt, kürzer treten. „Beide sind derzeit quasi im Stand-by-Modus.“, sagt Abteilungsleiter Raphael Vetter.

Timo Reutter und Christian Söllner steht ein großer Kader zur Verfügung. „Fast zu groß, gerade im Training“, sagt Timo Reutter. Er und Christian Söllner werden wohl nicht umhin kommen, ihn in den nächsten Wochen ein bisschen zu verkleinern und einige der unerfahrenen Spieler in der zweiten Mannschaft zu „parken“. Mit der Vorbereitung ist Timo Reutter „mehr als zufrieden. Die Spieler haben sehr gut mitgezogen. Wir haben in jedem Training weit über 20 Spieler. Gerade die älteren, erfahreneren Spieler haben richtig gut mitgezogen“, weiß Reutter, was er von den Leistungsträgern erwartet. „Andreas Zimmermann nimmt seine Rolle immer besser an“, lobt er den Youngster. Die Aufteilung im Coaching mit Christian Söllner ist „fünfzig - fünfzig. Wir sind absolut gleichberechtigt“, sagt Reutter zur Zusammenarbeit mit Söllner. Auch mit dem Urlaub haben sie sich abgewechselt. „Danach werden wir uns zusammensetzen und eine erste Bilanz ziehen“, sagt der Ex-Kapitän des Landesligisten Krauchenwies.

In Ostrach fühlt sich Reutter sehr wohl, betont dies immer wieder. „Ich wurde hier von allen super aufgenommen, das Umfeld ist toll, es ist echt topp hier“, sagt Timo Reutter, der beim FC Ostrach in den vergangenen Jahren schon als Jugendtrainer in der Mannschaft seines Sohnes bei den E-Junioren im Einsatz war.

Taktische Alternative

Derweil haben Reutter und Söllner kräftig an den Taktikstrippen gezogen. Statt 4-2-3-1 heißt es künftig 5-4-1, das im Ballbesitz zu einem 3-5-2 wird. „Wir haben das bewusst so gewählt, auch weil das System mit Viererkette inzwischen jeder Gegner kennt.“ Außerdem sei Fabian Riegger ein spiel- und kopfballstarker Spieler, genau richtig für die Rolle des zentralen Verteidigers in einer Dreierkette. Daneben agieren Johannes Irmler, Stefan Hornstein oder wie zuletzt Yannick Ender auf den beiden Halbpositionen links und rechts. Vor allem Ender sorgt bei Reutter für Begeisterung. „Ein intelligenter Spieler, zweikampfstark. Er hat zwei Wochen gebraucht, bis er sich zurecht gefunden hat, aber jetzt ist er voll da.“ Dazu haben Reutter/Söllner auf den Außen die Qual der Wahl: Christian Luib ist rechts gesetzt, Daniel Rothmund spielte zuletzt links. „Daniel hat sich im Zweikampf sehr verbessert.“ Überrascht habe ihn, so Reutter, aber auch Tenshi Kleiner: „Er macht das Optimale aus seinen Möglichkeiten.“ Lob gibt es aber auch für andere junge Spieler wie Samuel Guglielmo: „Er war gegen Wangen ein ständiger Unruheherd“, ein echter Stürmer. Das bewies der 18-Jährige auch im Pokal gegen Göppingen, als er im Eins-gegen-eins gegen einen gestanden Oberligaspieler einen Elfmeter herausholte.

Trotzdem weiß auch Reutter, dass die Mission nur heißen kann: Klassenerhalt. „37 Punkte werden in diesem Jahr nicht reichen. Auch weil nicht damit zu rechnen ist, dass keine Mannschaft aus der Verbandsliga runterkommt. Wir brauchen 40 Punkte.“ Auch Abteilungsleiter Raphael Vetter meint: „40 Punkte sind unser Ziel, Klassenerhalt. Nur: „Wir wollen nicht mehr so lange zittern wie im vergangenen Jahr.“ Eine Zwischenbilanz nach den ersten Spielen soll zeigen, ob die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Reutter: „Ravensburg II, Berg, das verlegte Altheim-Spiel, Biberach und Mengen. Da müssen wir schon. Wir haben eigentlich keine Zeit.“