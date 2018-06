Das letzte Kapitel im Fernduell

Hängende Köpfe in Hettingen, sachte Freudengesänge in Bad Saulgau seitens der SG Blönried/Ebersbach haben den vergangenen Spieltag gekennzeichnet. Blönried/Ebersbach-Trainer Herbert Küchler hatte sich am Rande des Ostrach-Spiels am Tag zuvor als Prophet erwiesen, als er auf einen Punktverlust des Rivalen gegen Gammertingen getippt hatte. Jetzt sind die Karten verteilt: Siegt Blönried/Ebersbach gegen den FCK, steigt die Küchler-Mannschaft auf.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach – FC Krauchenwies II/SV Hausen (Sa., 17 Uhr; 3:1). - Der Tabellenführer hat einen Punkt Vorsprung auf Hettingen/Inn. Trainer Herbert Küchler wird auf eine schnelle Vorentscheidung setzen. Die Gäste, die am vergangenen Sonntag kurzfristig ihre Begegnung in Kettenacker absagen mussten, können befreit aufspielen und werden kein Risiko eingehen, um im Hinblick auf das Relegationsspiel testen.

SV Langenenslingen – SG Hettingen/Inn. (Sa., 17 Uhr; 0:3). - Der Tabellendritte empfängt den Zweiten. Da es aber beim Gastgeber um nichts mehr geht, kann dieser befreit aufspielen und kann dem Gast auf den Zahn fühlen. Groß war die Enttäuschung am vergangenen Sonntag für die SG. Es ist nicht anzunehmen, dass Blönried/Ebersbach zu Hause gegen den Letzten patzt, so dass die Theuer-Elf wahrscheinlich schon mal für die Relegation probt.

SV Ennetach – SV Braunenweiler (Sa., 17 Uhr; 1:2). - Das zuletzt spielfreie Ennetach darf mit einem Heimspiel die Saison beenden. In den verganegnen Wochen zeigte sich Ennetach ganz ordentlich, so dass es gegen Braunenweiler zu einem versöhnlichen Abschluss kommen kann. Auch das letzte Spiel der Saison muss der Aufsteiger auswärts zu Ende bringen. Der Klassenerhalt war das Ziel. Den hat man erreicht.

TSV Gammertingen – SV Bronnen (Sa., 17 Uhr; 3:2). - Das Derby in Hettingen hat Gammertingen unbeschadet überstanden. Zum Abschluss soll im Derby gleich ein Sieg her. Da es für beide um nichts mehr geht, sollten die Zuschauer für ihr Kommen auch belohnt werden.

TSV Scheer – SV Renhardsweiler (Sa., 17 Uhr; 0:1). - Zum zweiten Mal in Folge betreitet Scheer in Heudorf ein Heimspiel. Auf einem Untergrund, der lange nicht mehr bespielt wurde, heißt die Devise sich nicht zu verletzen. Beide können sich ein munteres Spiel ohne Zwänge liefern.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - FV Fulgenstadt (Sa., 17 Uhr; 1:2). - Der Tabellenvierte will mit seinem letzten Auftritt für diese Saison nochmals zeigen, was in ihm steckt. Die Gäste bekamen am vergangenen Wochenende, sagen wir mal: Verbesserungsvorschläge vorgeführt. Die soll der neue Trainer umsetzen: Niko Gleich.

SG KFH Kettenacker – SV Bolstern (Sa., 17 Uhr; 0:3 W.). - Der KFH verabschiedet sich mit einem Heimspiel von seinen Fans. Die Gespräche, die in den vergangenen Wochen mit dem TSV Gammertingen geführt wurden, fielen auf fruchtbaren Boden. Das neue Kapitel kann aufgeschlagen werden. Bolstern peilt einen guten Abschied für Trainer Reisser an.

Spielfrei: SC Türkiyemspor Saulgau (mk)