Das kommt in den ehemaligen Müller-Markt

Die Nachnutzung für den ehemaligen Drogeriemarkt Müller in der Bad Saulgauer Fußgängerzone steht fest: Die Modehändler Kevin Giesler und Dieter Igel eröffnen im mehrgeschossigen Gebäude am Donnerstag, 12. Mai, das Modehaus Marco Family.

Der Drogeriemarkt Müller hatte am 12. Januar seinen letzten Verkaufstag. Nachdem der Mietvertrag zwischen Müller und den Eigentümern Giesler und Igel ausgelaufen war, scheiterte eine Pachtverlängerung nach Angaben der Eigentümer an den Vorstellungen der Geschäftsführung der Drogeriekette. „Wir konnten uns nicht einig werden, weil das Angebot von Müller nicht zu akzeptieren war“, sagt Dieter Igel. Nachdem kein weiterer Vertrag mehr zustande gekommen war, seien Igel und Giesler bemüht gewesen, mit einer anderen Drogeriekette einen Mietvertrag abzuschließen. „Denn unser Plan war es, dass dort erneut eine Drogeriemarkt einzieht. Aber alle wollen hinaus auf die grüne Wiese, weil sie da mehr Parkplätze haben“, sagt Giesler. Als es daher Absagen gab, erstellten die Geschäftspartner kurzerhand ihr eigenes Konzept. „Wir wollten keinen Leerstand in der Innenstadt haben“, so Giesler.

Vier Geschäfte insgeamt

Und so schmiedeten die beiden ihre eigenen Pläne, wie sie die Immobilie wieder mit Leben füllen könnten. „Wir haben auch die Wünsche unserer Kundschaft berücksichtigt“, ergänzt Dieter Igel. Die Modehändler betreiben als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) in der Bad Saulgauer Innenstadt drei weitere Modegeschäfte – Queens, Marco macht Mode und G.I. Women. Bis Ende 2020 existierte im früheren Schanz-Gebäude auf zwei Etagen noch das Herrenbekleidungsgeschäft G.I. Men. „Das mussten wir wegen der Corona-Pandemie aufgeben. Es war besser, das Geschäft zu schließen“, so Giesler.

Indes sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, das etwa 1000 Quadratmeter große Bekleidungshaus im ehemaligen Müller-Markt einzurichten. „Wir haben genügend gutes Personal und können daher nicht klagen“, sagt Giesler. Außen wurde in den vergangenen Wochen die Fassade gestrichen, innen die Böden verlegt, die Wandbekleidung erneuert, die Beleuchtung ausgetauscht. „Wir haben viel Geld in die Hand genommen“, ergänzt Dieter Igel. Im Erdgeschoss ist ab 12. Mai Damenbekleidung erhältlich, eine Etage darüber gibt es Herren- und Kinderbekleidung vom Kleinkind bis zum Jugendlichen. „Mit Kinderbekleidung betreten wir Neuland“, sagt Giesler, der mit dem zusätzlichen Warenangebot vor allem Familien ansprechen will – deshalb auch der Name Marco Family. Und im Obergeschoss wird Platz für die Verwaltung geschaffen, für Büros und Sozialräume.

Dem Geschäft Zeit lassen

Giesler und Igel wollen dem neuen Geschäft Zeit lassen, wollen nichts überstürzen. „Wir möchten einfach die Bad Saulgauer Innenstadt stärken. Das ist unser wichtigstes Anliegen“, ergänzt Kevin Giesler. Die Öffnungszeiten passen sich den Öffnungszeiten der anderen drei Modegeschäfte an. Samstags schließt das Geschäft um 16 Uhr. Giesler und Igel freuen sich darauf, das Modehaus zu eröffnen und dem Wunsch der Kunden zu entsprechen. „Ein Leerstand auf Dauer wäre der Super-Gau für die Innenstadt“, sagt Kevin Giesler, der wie Igel die ersten Wochen vermehrt im Marco Family sein wird.