Das Kerngeschäft liegt im Amateurbereich

Christoph Rohmer stammt aus Ostrach, kickte von der Jugend an für den FC Ostrach, stieg mit der Mannschaft bis in die Landesliga auf. Mit den „Zebras“ belegte er als Kapitän in der Saison 2016/2017 Rang drei. Im Winter 2017 wechselte er zum FSV Hollenbach in die Verbandsliga. Just dorthin, wo Rohmer auch beim Sportartikelhersteller Jako arbeitet, seit knapp zehn Jahren. Inzwischen ist Rohmer Leiter der Abteilung Marketing und Sponsoring. Am Montagabend referierte Christoph Rohmer im vollbesetzten Audimax der Hochschule in Sigmaringen zum Thema als Gast des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre/Management und von Studiendekan Prof. Dr. Jonas Rossmanith.

„Es bedeutet mir sehr viel, hier in der Region zu sein“, bekannte Rohmer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ nach seinem Vortrag. „Man hat einen Bezug zu den Menschen hier, spricht dieselbe Sprache.“ Es sei sehr emotional gelagert, an der Hochschule in Sigmaringen einen Vortrag zu halten. Auch weil viele Weggefährten aus gemeinsamen Fußballtagen beim FC Ostrach im Publikum Rohmers Vortrag lauschten und er - wie er bekannte - noch immer eine enge Bindung zum FC Ostrach pflege. „Ich bin jetzt seit einem Jahr weg vom FCO. Aber natürlich habe ich noch immer großes Interesse am FCO“, bekannte Rohmer.

Einen Einblick gab Rohmer in die Firma und in seine Tätigkeit beim Sportartikelhersteller aus Hohenlohe. Der 29 Jahre alte Rohmer bezeichnete seinen Arbeitgeber, ein mittelständisches Familienunternehmen, als „untypischen Vertreter“ im Markt der Global Player wie Adidas, Nike und Co. „Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen.“ Die Firma wurde 1989 gegründet, ist zwar inzwischen eine Aktiengesellschaft, doch der Hauptanteil der Aktien, 51 Prozent, befindet sich noch immer in der Hand des Firmengründers. Weitere 19 Prozent sind in Familienbesitz. Die Aktien sind nicht im freien Handel. Das Unternehmen hatte im Jahr 2016 einen Gesamterlös von 91 Millionen Euro. Kostenfaktoren waren das Material (55 Millionen) und betriebliche Aufwendungen (20 Millionen; Zahlen gerundet).

„Kalkulieren für drei Ligen“

Rohmer zeigte in der Folge Gründe, Historie und Umfang des Engagements der Firma im Sportsponsoring auf. So rüstet Jako derzeit unter anderem die Erstligisten Bayer Leverkusen und Hannover 96 aus. „Damit haben wir doppelt so viele Partner in der Bundesliga wie Adidas, die sich in der Bundesliga auf den FC Bayern München und andere Großklubs im Ausland wie Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin beschränken.“ Er erläuterte, dass wegen der großen Verbreitung der Bundesliga im asiatischen Markt immer mehr ausländische Wettbewerber in den Markt Bundesliga drängten. Rohmer zeigte die Problematiken auf, die sich aus einer Sponsoringpartnerschaft ergeben können. Zum einen sei sehr viel an den sportlichen Erfolg geknüpft, an nicht kalkulierbaren Auf- oder Abstieg. Deshalb sei auch die finanzielle Seite nur schwierig zu kalkulieren. Rohmer zeigte dies am Beispiel Darmstadt 98 und dem Aufstieg der „Lilien“ von der 3. Liga in die Bundesliga, deren Partner Jako ab dem Jahr des Aufstiegs in die 2. Bundesliga war. „Wir kalkulieren immer für drei Ligen.“ Andere Größen seien der Rohstoffmarkt, Zölle und mehr. Er erläuterte, wie sich die Kosten und Erlöse im Trikotverkauf zusammensetzten. So koste ein Trikot den Ausrüster 15 bis 18 Euro, die Lizenzsumme, die ein Ausrüster an den Verein zu entrichten habe, betrage zehn bis zwölf Prozent des Preises, zu dem das Trikot an den Handel abgegeben werde. Das mache bei einem Einkaufspreis von 20 bis 35 Euro zwei bis vier Euro, die der Ausrüster an den Verein abzugeben habe. „Grundsätzlich gilt: Je größer der Ausrüster ist, desto höher ist der Verkaufspreis im Handel“, fasste Rohmer zusammen. Heißt: Adidas kann für ein Trikot mehr verlangen als Rohmers Arbeitgeber. So habe Adidas an 2,85 Millionen verkauften Manchester-United-Trikots im Jahr 2017 50 Millionen Gewinn gemacht.

Zum Abschluss seines Vortrags plauderte Rohmer aus dem Nähkästchen und erzählte, wie der Vertrag mit dem VfB Stuttgart zustande kam. Jako ist ab der Saison 2018/2019 Ausrüster des VfB Stuttgart, hat einen seiner Bundesligaklubs - der zweite bleibt Bayer Leverkusen, das Engagement mit Hannover 96 endet - quasi vor der Haustür.

Gute Prognose für den FCO

„Sehr viel in dem Geschäft ist People’s Business“, erläuterte Rohmer. Die Zusammenarbeit von Menschen, die eine Beziehung zueinander haben. Er lieferte so den Zuhörern quasi ein direktes Beispiel aus der - wenn auch in diesem Falle eher ungewöhnlichen - Praxis. Er sei, um seine Masterarbeit zu schreiben, 2017 zu einem Interview beim VfB-Marketingleiter gewesen, habe dabei aber seine damalige Position beim Unternehmen nicht genutzt, sei schlicht als Christoph Rohmer aufgetreten. „Ohne Visitenkarte“. Er, so Rohmer, habe bemerkt, dass sein Gesprächspartner immer schmallippiger geworden sei und er selbst habe sich immer unwohler gefühlt. Bis sein Gegenüber ihn gefragt habe: „Bist Du nicht der von Jako?“ Eine Partnerschaft nahm ihren Lauf.

Rohmer betonte, dass das Kerngeschäft seines Arbeitgebers noch immer die vielen kleinen Vereinen seien. So pflege der Sportartikelhersteller Partnerschaften mit 50 Profiteams, aber auch mit mehreren Tausend Mannschaften aus dem Amateurbereich. „Salopp formuliert: In der Bundesliga geben wir das Geld aus, das wir in der Kreis-, Bezirks- und Landesliga verdienen“, sagte Rohmer.

Zurück zur Landesliga: Im Gespräch nach dem Vortrag äußerte sich Rohmer natürlich auch zum FC Ostrach. „Die Mannschaft wird in der Rückrunde noch richtig punkten, auch dank des neuen Kunstrasens. Sie hat Qualität.“ Er traue seiner Ex-Mannschaft Platz fünf zu. Christoph Rohmer ist doch noch irgendwie in Ostrach zu Hause.