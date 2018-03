Das Kaufhaus Linder’s zieht an den Marktplatz

Die ersten baulichen Veränderungen im neuen Sanierungsgebiet rund um das Kaufhaus Linder’s in Bad Saulgau nahen - und damit eine Neuorientierung des Kaufhauses. So viel steht fest: Linder’s wird nicht am bisherigen Standort bleiben. Der Umzug ins Gebäude der Reno-Filiale am Marktplatz ist für September geplant.

Grund für den Verlagerung ist die Ausweisung des neuen Sanierungsgebiets Innenstadt V. Grob liegt dieses Gebiet zwischen der Post/Friedrich-, Kaiser-, Blauw- und Hauptstraße. In dem 1,05 Hektar großen Gebiet steuert das Kaufhaus das größte Grundstück bei. Uwe Linder hat Gebäude und Fläche an das Bauunternehmen Reisch verkauft. Reisch wird das Gebäude abreißen und die Fläche neu bebauen. Investoren können bei Baumaßnahmen in einem Sanierungsgebiet Zuschüsse bekommen. Die Zuschüsse an private Investoren teilen sich Stadt und Land. 350000 Euro hat die Stadt zu diesem Zweck im Haushaltsplan für das laufende Jahr bereitgestellt.

Das Kaufhaus Linder’s wird auf den Marktplatz in das Gebäude umziehen, in dem sich derzeit die Filiale der Schuhhauskette Reno befindet. Auf Mai hat das Schuhhaus den Mietvertrag gekündigt.

Umbauarbeiten

Es wird anschließend eine längere Phase für Umbauarbeiten geben. Laut Silke Linder, Ehefrau von Uwe Linder und Geschäftsführerin des Kaufhauses, ist der Mietvertrag zum 1. Juli unterschrieben. Es werde wohl September, bis Linder’s am neuen Standort eröffnen werde, sagt sie im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung: „Ich habe vor, am Marktplatz mit der Weihnachtsdekoration zu beginnen“. Der ursprüngliche, anspruchsvolle Zeitplan , das Gebäude an der Friedrichstraße bereits am 30. Juni zu verlassen, habe sich entspannt. „Das hat sich jetzt alles nach hinten verschoben“, so Silke Linder. Damit bleibe mehr Zeit für die Planung des Umzugs.

„Wir werden auf jeden Fall mit der Winterdekoration am Marktplatz starten“, so die Geschäftsführerin. Es stehe auch bereits der Plan, wo welches Sortiment in den neuen Räulichkeiten präsentiert wird. Am neuen Standort wird Linder’s über 650 Quadratmeter verfügen, rund 350 Quadratmeter weniger als an der Friedrichstraße. Im Wesentlichen werde man aber mit dem bestehenden Sortiment umziehen.

Trennen werde man sich von größeren Artikeln wie Gartenmöbeln und großen Steinfiguren. Diese könnten aber weiterhin über den Onlie-Shop bestellt werden. Dazu habe sie sich aus Platzgründen entschlossen, so Silke Linder. Noch etwas wird anders sein: „Die Lage ist top, aber am Marktplatz habe ich keine 40 eigene Parkplätze mehr.“