Das Glück ist in Bad Saulgau angekommen

Durch große Straßenbanner mit dem Aufdruck „Mit allem muss man rechnen, auch mit dem Schönen …“ wird aktuell auf das Glücksprojekt in Bad Saulgau aufmerksam gemacht. Bei diesem gemeinwesenorientierten und interaktiven Projekt, das vom Arbeitskreis Suchtprävention des Forums Jugend – Soziales – Prävention initiiert wurde und das in Kooperation mit der AOK Bodensee-Oberschwaben auf die Reise durch die Gemeinden des Landkreises Sigmaringen geschickt wurde, ist jede/r dazu aufgerufen, sich an seine persönlichen Glücksmomente zu erinnern. Konkretes Ziel dieses Projekts ist es, den Fokus von persönlichen Sorgen auf die schönen Momente des Lebens zu lenken, seien diese auch noch so klein. Um das gemeinsame Lernen zu unterstützen, verteilten die Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendbüros/Haus Nazareth an die ukrainischen Teilnehmer/innen der Sprachkurse kleine Lernmotivationstütchen, die unter anderem einen ausgewählten Glücksspruch, ein wenig Nervennahrung sowie weiteres Material zum Lernen enthielten.

Auf der vom Arbeitskreis Suchtprävention eigens dafür eingerichteten Homepage gluecklandkreissigmaringen.jimdofree.com kann sich jede/r einen Überblick über die Umsetzung des Glücksprojekts auf seiner Reise durch die verschiedenen Gemeinden des Landkreises verschaffen. Die Glücksbeauftragten in Bad Saulgau sind Bernd Schmidl (Schulsozialarbeiter an den Beruflichen Schulen in Bad Saulgau) sowie Sandra Hoffmann (Kinder- und Jugendbüro) vom Haus Nazareth. Beiträge für die Homepage können an die Email-Adresse sandra.hoffmann@haus-nazareth-sig.de gesandt werden. Wer vorab noch Fragen zum Glücksprojekt hat, kann sich gerne an die Mitarbeiterinnen des Kijubu-Teams unter der Telefonnummer 07581/527583 wenden.