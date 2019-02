Das Gehaltsniveau öffentlicher Dienst im Blick

Mit einer Protestaktion haben Pflegekräfte und Hebammen am Montag vor dem SRH Krankenhaus in Bad Saulgau der Forderung der Gewerkschaft Verdi nach 5,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt Nachdruck verliehen. In der aktuellen Tarifauseinandersetzung möchte die Gewerkschaft eine Angleichung der Gehälter der SRH-Beschäftigten an das Lohnniveau im öffentlichen Dienst erreichen. Die Beteiligung übertraf die Erwartungen der Gewerkschaft.

Gewerkschaftssekretär Benjamin Andelfinger von Verdi Oberschwaben hatte am Montag „fünf Minuten vor zwölf“ auf eine gute Beteiligung von 25 Mitarbeitern gehofft. Dabei rechnete die Gewerkschaft mit den Mitarbeitern, die um diese Zeit arbeiten. Tatsächlich nahmen 35 an der Aktion teil. Die eine oder andere Teilnehmerin war, obwohl sie gerade keinen Dienst hatte, extra zur Aktion gekommen.

Eine Forderung von 5,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt sei „eine ungewöhnliche Forderung“, so der Gewerkschaftssekretär. Normalerweise fordern Gewerkschaften gerade Zahlen. Doch für die von der Stiftung Rehabilitation Heidelberg - kurz SRH - getragenen drei Krankenhäuser im Kreis Sigmaringen entspricht dieser Prozentsatz genau dem Unterschied zwischen dem Haustarifvertrag und den Gehältern im Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Danach wird beispielsweise in öffentlich geführten Krankenhäusern entlohnt. SRH ist eine Holding, die bundesweit Hochschulen, Bildungseinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens führt. Eine der SRH-Gesellschaften ist die Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH mit den Krankenhäusern in Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau. Am Freitag hatten die Beschäftigten in Pfullendorf protestiert. Nach der Aktion in Bad Saulgau hat Verdi am Freitag zu einer ähnlichen Aktion am Krankenhaus in Sigmaringen aufgerufen.

Wettbewerb um Fachkräfte

„Junge Mitarbeiter springen ab“, sagt die Bad Saulgauer Betriebsratsvorsitzende Sabine Jungheim im Gespräch. Kliniken in der Umgebung würden eben nach Tarif bezahlen. Da sei es schwierig, Fachkräfte zu halten. Das sieht auch Gewerkschaftssekretär Andelfinger so. „Wie kann ich Fachkräfte ans Unternehmen binden, wenn die Konkurrenz mehr bezahlt.“ Die Gewerkschaft fordert neben der Erhöhung um 5,8 Prozent auch einen Mindestbetrag von 150 Euro. Mit diesem Sockelbetrag gebe es neben der Angleichung auch eine tatsächliche Lohnerhöhung.

Zweimal habenVerdi und SRH inzwischen verhandelt. „Wir sind noch meilenweit von einem Verhandlungsergebnis entfernt“, so Andelfinger. Nach dieser Aktion und der Aktion im Haupthaus in Sigmaringen hofft Andelfinger auf ein starkes Signal in Richtung Heidelberg. Am 6. März werde dann weiter verhandelt. Und falls größere Fortschritte ausbleiben? “Wir können auch anders“, droht Andelfinger. Das Wort Streik nimmt er derzeit noch nicht in den Mund.