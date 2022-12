Das Fahrerhaus ist sein Wohnzimmer

Sein Lastwagen ist sein Wohnzimmer. Michael Tijink ist seit 15 Jahren als Fahrer bei der Spedition Flaisch in Bad Saulgau beschäftigt. Er legt viel Wert auf Ordnung in seinem gründlich aufgeräumten Fahrerhaus.

Mehr als 120 000 Kilometer legt Tijink jährlich mit seinem 40 Tonnen schweren Auflieger über Landstraßen, Bundesstraßen und Autobahnen zurück. „Meistens fahre ich ins Ruhrgebiet“, sagt er. Die Technik ist längst so weit ausgereift, dass Tijink den Laster im Grunde genommen nur noch lenken muss. Der Tempomat regelt die Geschwindigkeit, sein Navi zeigt ihm die schnellste Route an, den Verkehr beobachtet er nicht über die Außenspiegel, sondern über zwei im Fahrerhaus installierte Kameras – links und rechts.

Alles an Bord

Nach viereinhalb Stunden muss er gesetzlich eine kleinere Pause, nach neun Stunden Fahrzeit eine längere Pause einlegen – meistens auf Raststätten, wo er sich im Bett in seinem Fahrerhaus schlafen legt. „Wichtig ist es, sich eine gute Matratze anzuschaffen“, sagt Tijink, der trotz Tausenden von Kilometern quer durch Deutschland wenig Beschwerden mit dem Rücken hat. Die Vorhänge zieht er vor dem Schlafen zu, damit es dunkel bleibt in seinem Fahrerhaus, in dem er alles hat, was er für seine Dienstreisen benötigt – eine Standheizung, eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, einen Radio, einen kleinen Fernseher.

Nie unbeladen unterwegs

In seinem Fahrerhaus gibt es keinen einzigen Flocken Staub, die Armaturen reinigt er regelmäßig mit einem Poliertuch. Seine beiden Teppiche im Fußraum sehen aus, als ob er sie gerade erst gekauft hätte. „Ich achte sehr auf Sauberkeit“, sagt er. Deshalb wäscht er auch jeden Samstag sein 460 PS starkes Fahrzeug und sein Fahrerhaus, bevor er spätestens ab Sonntagabend ab 22 Uhr wieder seine Arbeit für die Spedition Flaisch fortsetzen kann. Unbeladen ist Tijink indes nie unterwegs. „Wir müssen immer schauen, dass die Fahrzeuge beladen sind“, sagt sein Chef Stefan Flaisch, dessen Personal möglichst Sprit sparend fahren soll. Michael Tijink braucht indes viel Geduld, wenn die Straßen für eine längere Zeit gesperrt sind. „Auch wenn wir stehen, zählt es zur Arbeitszeit“, ergänzt er. Spätestens dann nimmt er sich die Zeit, um es sich wieder gemütlich einzurichten in seinem Wohnzimmer.