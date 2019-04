Das erhalten Politiker für ihr Ehrenamt

Wer sich im Gemeinderat als ehrenamtlicher Politiker engagiert, erhält dafür kein Gehalt, sondern eine finanzielle Aufwandsentschädigung. So ist es für Berufstätige oder für Vater und Mütter einfacher, sich ins Gremium wählen zu lassen. Mit der Aufwandsentschädigung kann zum Beispiel ein Babysitter bezahlt werden.

Trotz vergleichbarer Aufgaben unterscheiden sich die Entschädigungen von Gemeinde zu Gemeinde: In Sigmaringen erhalten Politiker für dreistündige Sitzung 30 Euro, danach 50 Euro. Zusätzlich werden monatliche Pauschalen von 30 Euro ausgezahlt. Anders in Mengen. Seit 1985 werden dort für sechsstündige Sitzungen 31 Euro ausgezahlt – nach sechs Stunden sind es 46 Euro. Monatspauschalen gibt es nicht. Lediglich bei der Umstellung von Deutsche Mark auf Euro wurde die Entschädigung in Mengen um wenige Cents angehoben, sagt Stadtsprecherin Kerstin Keppler. Noch weniger gibt es in Bad Saulgau: die Entschädigung liegt dort bei 16 Euro für drei Stunden – danach sind es 32 Euro.

Die Unterschiede haben ihre Ursache im System. „Es obliegt jeder Gemeinde, die Höhe der Entschädigungen selbst festzulegen. In Sigmaringen haben wir nun beschlossen, die Entschädigungen nach 20 Jahren zu erhöhen“, sagt Ursula Voelkel, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Gerlinde Frühbauer, SPD-Stadtverbandsvorsitzende in Bad Saulgau. Frühbauer, glaubt, dass die Aufwandsentschädigung für die Bezahlung des Babysitters kaum ausreicht. „Wenn Mütter oder Väter das Geld für einen Babysitter brauchen, um sich politisch im Gemeinderat engagieren zu können, sollten sie das auch bekommen. Das gleiche gilt auch für Menschen, die zu Hause Angehörige pflegen. Grundsätzlich muss der Aufwand entschädigt werden. Doch zusätzliche Ausgaben für Erhöhungen sind schwer durchzusetzen. Auch die Kommunen stehen unter finanziellem Druck“, sagt die Mutter von drei erwachsenen Kindern.

Kein einheitlicher Maßstab

„Als meine Kinder klein waren, hat sich zum Glück mein Mann um die Kinder kümmern können, während ich an Sitzungen teilgenommen habe“, sagt Frühbauer. Gleichzeitig betont sie, dass ein Ehrenamt nie aus finanziellen Gründen angestrebt werden sollte. Wie hoch Kommunalpolitiker entschädigt werden, ist in den jeweiligen Satzungen der Kommunen festgehalten. Sowohl Politiker als auch die Verwaltung können einen entsprechenden Vorschlag für die Erhöhung einbringen. „Wenn man meint, die Entschädigung ist aktuell in Ordnung, gibt es auch keine Erhöhung“, sagt Simon Klaiber von der Stadt Pfullendorf.

Doch oft trauen sich Gemeinderäte nicht, ihre eigenen Sätze zu erhöhen. „Man will sich nicht hinstellen und einen falschen Eindruck erwecken. Darum haben wir die Entschädigung nur auf den Stand der Zeit angepasst“, sagt Klaiber.

Christoph Stauß, Fraktionsvorsitzender der Freien Bürger im Gemeinderat in Mengen, kann die finanziellen Unterschiede in den Gemeinden nachvollziehen. Schließlich würden sich die Aufgaben von Kommune zu Kommune unterscheiden. Nicht jede Gemeinde müsse sich um eine Schule kümmern, sagt Stauß.

Auf seine Sitzungen bereitet sich Stauß nach Feierabend vor und liest oft Dokumente mit vielen Seiten. Zusätzlich trifft er sich mit Parteikollegen. Das sei notwendig, um Entscheidungen sachgerecht treffen zu können. Oft ginge es um so wichtige Themen wie die Versorgung der Stadt mit Kitaplätzen, Altenheimen oder den Bau neuer Schulen. „Ich werde im Supermarkt auch schon mal auf schwierige Entscheidungen angesprochen, für die ich im Gemeinderat abgestimmt habe“, so Stauß.

Er betont: „Wer in die Politik geht, der macht es nicht des Geldes wegen, sondern um sein Umfeld zu gestalten“, sagt Stauß und ergänzt: „Nirgendwo ist man so nah an den Menschen, wie in der Kommunalpolitik.“