Das Dorausschreien lockt Hunderte Gäste an

Am Fasnetssonntag steht in Bad Saulgau traditionsgemäß das Dorausschreien im Mittelpunkt des närrischen Geschehens. Doch bevor es pünktlich um 13 Uhr beim ehemaligen Gasthaus Hasen losgeht, lädt die katholische Kirchengemeinde zur Narrenmesse ein. Viele Bürger kommen mit ihrem Narrenhäs in die St-Johannes-Kirche und sorgen für ein ungewohnt farbenfrohes Bild im Kirchenraum.

Auch sonst hebt sich der Gottesdienst unter Leitung von Dekan Peter Müller von anderen ab. Mitgestaltet von Mitgliedern der Dorauszunft, wird nicht nur gebetet, sondern auch geschunkelt, gesungen und viel gelacht. Bei der Predigt fließen Themen mit ein, die vom Ausgegrenztsein über Kapitalismuskritik bis hin zum Umgang mit Flüchtlingen reichen. Sie handelt auch davon, dass es Christen eine Pflicht sein sollte, sich Menschen in Not anzunehmen.

Die Anstrengung lohnt sich

Beim anschließenden Dorausschreien wird zwar weniger geschunkelt, dafür aber um so herzhafter geschrien. Doraus Detnaus, bei dr alta Linda naus: Diesen verkürzten Bettelvers und heutigen Narrenruf kennen alle Kinder – spätestens nach ihrer ersten Teilnahme beim Dorausschreien. Und die wissen auch, dass sich diese Anstrengung lohnt. Schließlich regnet es danach Gummibärchen, Schokoriegel, Popcorn und viele andere Leckereien.

Dass dieser alte Brauch auf ein ziemlich dunkles und schmerzvolles Kapitel der Stadtgeschichte zurückgeht, wissen die Kleinsten sicher noch nicht. Die freuen sich einfach über das ungewohnte und lautstarke Geschehen. Im Jahr 1355 wurde der Dorausbrauch erstmals in der städtischen Chronik erwähnt. Die Pest-Epidemie raffte fast die Hälfte der Bevölkerung dahin. Auch Saulgau blieb nicht verschont.

Krankheit und große Hungersnöte veranlassten angesehene Bürger dazu, in den Straßen und Gassen für die hungernde Bevölkerung und die „Siechen im Siechenhaus“ Lebensmittel zu erbetteln. Um nicht erkannt zu werden und sich nicht anzustecken, machten sie sich in Sackleinen verkleidet auf den Weg und baten um Gaben, die in die Körbe mit langem Stiel gelegt wurden.