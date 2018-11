Die Landesliga-Handballer des TSV Bad Saulgau müssen nach der Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Bettringen an diesem Samstag bei der TG Biberach antreten. Spielbeginn in der Sporthalle des Pestalozzi-Gymnasiums ist um 19.30 Uhr.

Die Bad Saulgauer haben noch immer mit sehr großen Leistungsschwankungen zu kämpfen. In einigen Spielen brachten die Schützlinge von Trainer Matthias Kempf das im Training Gezeigte eins zu eins auf die Platte, kombinierten wie aus dem Lehrbuch und fuhren Kantersiege ein. Manchmal allerdings spielte die Mannschaft unstrukturiert, hektisch und wirkte bisweilen konzeptlos. „Das ist reine Kopfsache“, sagt Kempf. Immer wieder versucht er nach solchen Rückschlägen den Kopf der Spieler durch gezieltes Training und Einzelgespräche frei zu bekommen. Schwacher Trost: Bad Saulgau ist mit dem Problem nicht alleine. Den meisten Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte geht es ähnlich. Offensichtlich kann jeder jeden schlagen, nur Altenstadt scheint konstanter als der Rest. Auch der heutige Gegner Biberach startete mit teilweise sehr deutlichen Siegen in die Saison und führte auch schon die Tabelle an. Dann verließen plötzlich zwei ausländische Neuzugänge und Torgaranten wieder den Verein und die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa konnte die Ausfälle nur schwer kompensieren. Die Ergebnisse wurden knapper, es folgten auch Niederlagen. Zuletzt verlor die TG in Lauterstein mit 24:26. Möglicherweise ist die TG jedoch durch intensives Training nun wieder zu alter Stärke zurückgekehrt. Spielmacher Armin Schweigardt, die Brüder Daniel und Simon Krais, Julian Betz und Moritz Kehm sind in jedem Spiel für zahlreiche Treffer gut. In den vergangenen Spielen war Torhüter Tim Schätzle stets in Topform. „Die halbrechte Seite von Biberach ist stark besetzt, wir müssen aber auf alle Angreifer aufpassen, da die Treffer meist gleichmäßig verteilt sind. Jeder kann Tore werfen. Ab und zu werden zwei Kreisläufer eingesetzt. Die Mannschaft ist also schlecht ausrechenbar“, mahnt TSV-Coach Kempf.

Bad Saulgau will gleichziehen

In dieser Trainingswoche hatte Kempf mit Personalproblemen zu kämpfen. Einige Spieler waren angeschlagen und konnten nicht trainieren. „Ich hatte am Dienstag und am Donnerstag nur sechs Feldspieler zur Verfügung, auch Torhüter David Bakos hat sich gegen Bettringen an der Bizepssehne verletzt. Da konnten wir natürlich nur eingeschränkt trainieren. Wir haben Würfe trainiert und das Angriffs- und Abwehrverhalten geübt. Am Freitag waren dann wieder mehr Spieler anwesend. Ich hoffe, dass zum Spiel die meisten Akteure wieder an Bord sind und ihre Verletzungen auskuriert haben. David Tovmasyan wird aber immer noch ausfallen“, sagt der Trainer. „Wenn alle da sind, dann bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Biberach gewinnen können“, glaubt Kempf. Mit einem Sieg würde der TSV nach Punkten in der Tabelle mit der TG gleichziehen und läge im direkten Vergleich sogar vor der TG.

Der sportliche Leiter Krischan Hillenbrand hofft ebenso, punkten zu können. „Die Favoritenrolle hat die TGB inne. Wir sind der Herausforderer. Biberach hat sich vor der Saison enorm verstärkt. Wir fahren hin und geben unser Bestes. Klar ist, dass Biberach gewinnen muss. Wir sind bereit, die TBG zu ärgern und wollen natürlich auch etwas holen“, sagt Hillenbrand.