„Das BuKi-Haus platzt aus allen Nähten“

Schon seit Jahren unterstützen SZ-Leser mit der Aktion Helfen macht Freude den Bad Saulgauer Verein BuKi – Hilfe für Kinder in Osteuropa. Der Verein unterhält in der rumänischen Gemeinde Cidreag eine Kindertagessstätte. SZ-Mitarbeiter Rudi Multer sprach mit Heidi Haller und Stefan Zell über die Not der Kinder und Familien im Roma-Dorf in Cidreag, den Projektstand und die Pläne für die kommenden Jahre.

Wo feiert ihr Weihnachten, in Cidreag oder in Bad Saulgau?

Stefan Zell: Wir haben jetzt entschieden, dass wir hier in Bad Saulgau feiern.

Heidi Haller: Ich wollte vor Weihnachten noch einmal fahren, weil es noch Weihnachtspäckle gibt, die man nach Cidreag bringen muss. Die AWO (Arbeiterwohlfahrt) hat 30 Päckchen nach Cidreag transportiert. Ich finde es aber nicht schön, wenn 30 Kinder ein Päckchen kriegen und die anderen nicht. Die Schwägerin einer Freundin, eine Truckerin, konnte aber über Instagram anfragen, ob jemand eine Spedition kennt, die eine Palette mit nach unten nehmen könnte. Heute hat mich jemand angerufen. Er kümmert sich darum und bezahlt sogar den Transport.

Stefan Zell (lacht): Das sind Infos, die sind richtig gut.

Heidi Haller: Jetzt ist mein schlechtes Gewissen weg. Ich weiß, die Kinder bekommen alle ihre Weihnachtsgeschenke und ich habe eine Woche Luft, die ich für die viele Arbeit hier brauche. Die Weihnachtgeschenke hole ich im Kindergarten in Riedhausen. Dann wissen die Kinder auch dort, dass ihre Geschenkle rechtzeitig ankommen.

Wie oft fahrt ihr nach Rumänien?

Stefan Zell: Minimum fünfmal im Jahr. Früher, als ich noch einen anderen Hauptjob hatte, konnte ich nur im Urlaub nach unten fahren. Inzwischen habe ich einen größeren Spielraum und kann auch von Rumänien aus arbeiten.

Heidi Haller: Ich war im Sommer schon immer zwischen sechs und acht Wochen unten. Als selbständige Restauratorin muss ich Vollgas geben, wenn ich dann wieder in Bad Saulgau bin: Geld verdienen, damit ich länger unten bleiben kann.

Euer enormes Engagement ist mit großem Aufwand verbunden. Was bedeutet das Projekt für euch persönlich?

Heidi Haller: Da steckt mein Herzblut drin, sonst würde ich das alles gar nicht auf mich nehmen. Wenn ich unten bin, bekomme ich einfach auch ganz viel zurück. Wenn ich durchs Dorf gehe und die Kinder mir entgegenlaufen und „Heidi, Heidi, Heidi“ rufen, dann gibt mir das etwas. Ich sehe, dass das eine sehr sinnvolle Arbeit ist und wir etwas bewegen können. Früher mussten wir die Eltern fast überreden, damit sie ihre Kinder zu uns schicken. Jetzt haben wir schon fast keine Kapazitäten mehr.

Die Menschen in Rumänien leiden vermutlich noch stärker als wir unter dem starken Anstieg der Preise für Energie. Ihr habt im November abermals eine BuKi-Familiennothilfe gestartet. Wie ist die Situation vor Ort?

Stefan Zell: Eine Flasche Gas kostete in Rumänien vor zwei drei Jahren umgerechnet rund zehn Euro, heute kostet sie 20 Euro. Die Leute haben schon Anfang November bei uns nach Brot gefragt. Sie haben mal einen Job, mal haben sie keinen. Wenn es richtig gefroren ist, wird ihre Lage deutlich schwieriger. Der Plan ist, dass sie jeden Freitag bei uns vorbeikommen und Lebensmittelpakete abholen können.

Ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, dass die Familien langfristig durch die Bildung ihrer Kinder der Armut entkommen können. Geld, das ihr an anderer Stelle gut gebrauchen könnt, investiert ihr jetzt in Lebensmittel. Wie passt das für euch zusammen?

Stefan Zell: Ziel von BuKi ist es, Kinder während der Schulzeit zu begleiten und so die Armut zu bekämpfen. Jetzt läufst du durchs Dorf und siehst, dass die Familien in solch desaströsen Verhältnissen leben, sodass ihre Kinder es nicht in die Schule schaffen können. Dann kommst du schnell auf die Familienhilfe. Ein Drittel unserer Kinder kommt aus Familien in superprekären Verhältnissen.

Was sind die nächsten Schritte bei BuKi?

Heidi Haller: Für mich ist das der Neubau. Das BuKi-Haus platzt aus allen Nähten. Die Kinder müssen in Schichten essen, weil der Raum nicht für alle Kinder ausreicht. Das Haus ist so marode und kaputt, dass es sich nicht lohnt, es zu renovieren.

Stefan Zell: In Deutschland wäre eine Kindertagesstätte in einem solchen Haus undenkbar. Aber man muss sehen, was BuKi in Rumänien leistet und das wird dort honoriert. Wir leisten mit wenig Geld sehr viel. Der Betrieb des BuKi-Hauses kostet uns im Jahr 120.000 bis 130.000 Euro. Damit betreuen wir 45 bis 50 Kinder mit Mittagessen und Frühstück, mit sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn wir mehr Geld hätten, könnten wir auch anders arbeiten.

Wie wollt ihr diese Rieseninvestition bewältigen?

Stefan Zell: Wir rechnen in Rumänien mit einem Drittel der Kosten, was der Neubau einer Kindertagesstätte hier kosten würde, also mit anderthalb bis drei Millionen Euro. Über Spenden können wir das nicht schultern. Deshalb ist die staatliche Anerkennung, die kurz vor dem Abschluss steht, für uns so wichtig. Dann haben wir die Möglichkeit, ganz offiziell Mittel der EU und staatliche Mittel in Rumänien zu beantragen.

Ihr seid jetzt 57 und 58 Jahre alt. Denkt ihr schon an eine Zeit, wie es mit BuKi einmal ohne euch weitergehen könnte?

Stefan Zell: Darüber denken wir sehr wohl nach. Wir sehen, dass ein Projekt wie BuKi in Cidreag auch langfristig notwendig ist, um die Bildungsstruktur und die Verhältnisse zu verbessern. Natürlich kennen wir andere große Projektträger wie Diakonie, Caritas, die in Rumänien sehr professionelle Arbeit leisten. Aber da fehlen uns die Kontakte. Auf der Ebene, auf der wir uns bewegen, werden solche Entscheidungen nicht getroffen. Eine Partnerschaft ist immer gut in diesem Bereich, vor allem für kleine NGOs (Nichtregierungsorganisation), wie wir eine sind.

Heidi Haller: Wenn wir neu bauen, wenn alles stimmt, dann finden wir eher einen Träger. Es ist uns klar, dass wir die Zukunft von BuKi frühzeitig in die Wege leiten müssen. Sonst passiert uns das, was vielen Vereinen und Organisationen passiert, die denken, dass es ewig so weiterläuft und die dann niemanden finden, der das übernimmt. Ganz schlimm wäre es, wenn BuKi deswegen sterben würde.