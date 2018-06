Das Buki-Haus in Cidreag gibt Kindern Halt

(kn) - Aufmerksam sitzen in drei kleinen Räumen Kinder an alten Schultischen und lauschen gespannt den Lehrkräften zu. Es ist Sommerferienzeit, doch die Romakinder aus Cidreag kommen gerne und freiwillig zum Unterricht in der Ferienzeit.

Seit nun mehr als einem Jahr werden die Romakinder aus Cidreag durch den Verein BUKI aus Bad Saulgau betreut. So fand im letzten Jahr die erste Sommerfreizeit für die Kinder statt. Wild und ungezügelt waren die Ärmsten der Armen aus dem Dorf an der rumänisch/ukrainischen Grenze. Nur eine handvoll konnte ansatzweise lesen, schreiben und rechnen.

Ein Jahr später ein ganz anderes Bild. Gesunde, sauber gekleidete Kinder sitzen in den drei kleinen Räumen des BUKI – Hauses. Gespannt lauschen die Romakinder den Lehrkräften, die während der Sommerfreizeit 2012 die Kinder unterrichten. Lesen, schreiben und rechnen steht auf dem Programm und die Freude und Wissbegierigkeit ist den Kindern anzumerken. Schon um 7 Uhr früh am Morgen sind sie gekommen, es gibt Frühstück, gespendet von Innerwheel Oberschwaben, etwas, was die Kinder sonst nicht kennen und nur wer in die Sommerschule geht, bekommt auch später ein Mittagessen, das von Mitarbeiterinnen des BUKI - Hauses jeden Mittag gefertigt wird. Die Kinder haben schnell verstanden, dass die Verpflichtung zum Lernen auch den Magen füllt.

Als die große Pause anfängt, strömen die Sommerschüler in den Hof und begrüßen strahlend die vielen Helfer aus Bad Saulgau, die während der Sommerfreizeit im BUKI – Haus helfen und Renovierungsarbeiten ausführen. Da sind der Versicherungskaufmann Anton Burkart, der Kacheln von den Wänden schlägt um eine Waschküche herzustellen, die gelernte Sozialpädagogin und Blumenbinderin Elke Rieger kümmert sich um Organisation der Sozialarbeit, da ist das Physioteam Petra Porath und Gudrun Essig, das eine Massageliege aufgestellt hat und die Haltungsschäden der Kleinen behandelt. Das Augenoptikerehepaar Nerlich mit Tochter und der Pensionär Gerhard Blom sind vor Ort streicht Türen und verputzten Wände und natürlich die Organisatoren von BUKI, Heidi Haller, Stefan Zell und Katlin Wielath. Alle sind umringt von Kindern, die toben und die Pause genießen.

Als wieder Ruhe einkehrt und die Kinder weiter Unterricht haben, bereitet die Erzieherin Patrizia Lehnhardt, in diesem Jahr vom Haus Nazareth für diese Praktikumsarbeit freigestellt, das Nachmittagsprogramm vor. Durch die Sprachkenntnisse können auch Tipps und Anregungen an die Lehrkräfte weitergegeben werden und die Ziele, die BUKI vermitteln möchte, diskutiert werden.

Dies alles ist nur möglich, weil viele Spender aus Oberschwaben diesen Kindern, am Rande der Zivilisation, eine Chance für die Zukunft geben. Selbst einfache Dinge, Händewaschen vor dem Essen, einmal die Woche im BUKI–Haus duschen und saubere Wäsche anziehen, musste den Junges und Mädchen beigebracht werden.

Neu auch seit dieser Sommerfreizeit ist das Zähneputzen nach dem Mittagessen. Alle stehen dann auf dem Hof, Kinder, Betreuer und Helfer aus Bad Saulgau und putzen unter Anleitung die Zähne. Aber es muss weitergehen mit dem BUKI - Haus. Der Kindergarten, den die Besucher aus Oberschwaben gesehen haben, ist in erbärmlichem Zustand und kann nur in den Sommermonaten genutzt werden, da der Kachelofen für den Winter defekt ist und niemand die Reparatur übernimmt. Es muss weitergehen mit dem BUKI – Haus, damit diese Kinder die Möglichkeit erhalten lesen, schreiben und rechnen zu lernen und Sozialstrukturen erfahren, die zu Hause nicht vorhanden sind.