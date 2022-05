Das Brunch-Finale schmeckt nicht allen

Zu ungewohnter Zeit, am Donnerstagvormittag, 11 Uhr (Neufra/Do., Waldstadion), an Christi Himmelfahrt, quasi als verspätetes Frühstück und zur besten Brunch-Zeit, treffen im Finale des Fußball-Bezirkspokals der SV Hohentengen und die TSG Ehingen aufeinander. Ehingen, designierter Meister und Aufsteiger in die Landesliga, will die erste Hälfte des Doubles unter Dach und Fach bringen, Hohentengen dagegen zeigen, dass er in guter personeller Besetzung ins Konzert der drei Großen gehört.

So richtig glücklich ist Fabian Beckert, Spielertrainer des SV Hohentengen und Topstürmer der Fußball-Bezirksliga, mit der frühen Anstoßzeit um 11 Uhr nicht. „Ich verstehe es nicht ganz, warum wir unbedingt um 11 Uhr spielen müssen“, sagt der ehemalige Oberligastürmer des FC Teningen. „In der Oberliga haben wir ein Derby auch immer am Vormittag gespielt. Ich habe so früh auch meine Schwierigkeiten in den Rhythmus zu kommen“, räumt er ein. „Wir haben unseren Treffpunkt am Donnerstagmorgen um 8 Uhr zum Frühstück. Aber es ist so wie es ist“, sagt Beckert.

Gerne hätte er den frühen Anstoßzeitpunkt mal simuliert. „Wir haben überlegt, wie wir das machen können. Aber das ist einfach nicht möglich“, sagt er. Klar, es handelt sich um ein Amateurfinale und alle Beteiligten gehen einem normalen Beruf nach und um 11 Uhr sitzt jeder im Büro, steht in der Werkstatt oder ist in seiner Firma, um die Brötchen zu verdienen.

Eigentlich hätte die Partie am Mittwochabend stattfinden sollen. Da aber an diesem Abend in Stuttgart der Verbandstag stattfindet, bei dem die Weichen für die Zukunft gestellt werden, war dies nicht möglich. Hohentengen hätte gerne am Donnerstag später gespielt, Ehingen beharrte aber nach SZ-Informationen auf dem frühen Anstoßtermin und soll angekündigt haben, andernfalls nur mit der zweiten Mannschaft anzutreten.

Personell kann Beckert auch am Donnerstag nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Zwar hatte Lukas Stützle am vergangenen Sonntag seinen ersten Einsatz in der Bezirksligaelf über 90 Minuten, doch andere Spieler werden sicher ausfallen oder sind angeschlagen. „Eigentlich sollte Luki Stützle am vergangenen Sonntag nicht über 90 Minuten spielen...“, sagt Beckert. Doch die personelle Situation überholte dieses Vorhaben. Sicher fehlen wird Abwehrchef David König. „Und werden die einen Spieler gesund, sind andere angeschlagen“, sagt Beckert. Denn Jan Koschmieder und David Gebhart, der gegen den FCK/Hausen verletzt raus musste, sind nicht ganz fit.

„In der Vorrunde waren wir auf Augenhöhe mit der TSG Ehingen, da war es ein 50:50-Spiel. Dieses Mal sind wir in der Außenseiterrolle. Damit können wir gut leben“, sagt Beckert, dessen Team Verletzungen und Corona einen Strich durch die Saisonrechnung gemacht hat. Vor allem die TSG-Offensive mit Dominik Martin und Valentin Gombold flößt dem Hohentengener Trainer Respekt ein. „Und wenn die beiden nicht treffen, dann ist ja noch immer Luan Kukic da. Ich hätte nicht gedacht, dass die TSG im Pokal so durchzieht, hätte vielleicht sogar Laiz im Finale erwartet. Aber die beiden 7:1-Siege gegen Blönried/Ebersbach und Laiz waren beeindruckend. Die TSG hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass das 1:5 gegen Rottenacker/Munderkingen nur ein Ausrutscher war.“

„Wir können etwas erreichen, das nicht mehr so schnell wieder kommt”, sagt TSG-Trainer Taner Celik vor dem Pokal-Finale am Donnerstag. Die TSG Ehingen geht mit Vorfreude ins Spiel. Nach dem Sieg im Derby gegen die SG Öpfingen am Samstag ist Trainer Taner Celik zuversichtlich, dass seine Mannschaft auch am Donnerstag als Sieger das Neufraer Stadion verlässt.

Allerdings sei zu beachten, so Celik, dass der SV Hohentengen nun voll auf den Bezirkspokal setzen werde, nachdem der Zug Meisterschaft abgefahren sei. Dass der SV Hohentengen in den zurückliegenden Wochen einige Male schwächelte, dürfe die TSG Ehingen nicht zu Leichtsinn verleiten. Fehlen wird auf Seiten der TSG lediglich Georgios Sarigianidis, der im Urlaub ist.

Schiedsrichter ist Tobias Huthmacher. Ihm assistieren Alessandro Winter und Julian Jahnel.