Das Baby hat einen neuen Namen

Seit vergangenen Freitag ist es nun amtlich: Nach der Zusammenlegung zur Spielgemeinschaft der Fußballabteilungen Gammertingend und Kettenackers hat das Kind nun einen eigenen Namen: SG Alb-Lauchert. Sportlich ist in der Liga eine Entscheidung gefallen: Die SGM FC Krauchenwies/SV Hausen muss ins Relegationsspiel gegen den Qualifikanten der Kreisligen B3/B4. Im Meisterschaftsrennen sind weiter die SG Hettingen/Inn. und die SG Blöried/Ebersbach.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SG KFH Kettenacker (So., 15 Uhr; Vorrunde: 2:2). - Ein Doppelschlag (45./47.) bescherte dem Gastgeber in der Hinrunde einen Punkt. Da es jetzt um nichts mehr geht, ist unter der Leitung von Schiedsrichter Francesco Molina auch kaum zu erwarten, dass es rüde zur Sache geht. Die Gäste machten vergangene Woche Nägel mit Köpfen. Die „Fusion“ mit dem TSV Gammertingen ist nun unter Dach und Fach und das Kind kriegt auch einen eigenen Namen: SG Alb-Lauchert.

FC Krauchenwies II/Hausen - SC Trkiyemspor Saulgau (0:2). - Beim Gastgeber läuft - wie schon läger bekannt - alles auf das Relegationsspiel hinaus. Trainer Florian Köhler konnte bereits jetzt potentielle Gegner unter Augenschein nehmen und wird dies auch weiter tun. Gegen Türkiyemspor hofft er vor allem darauf, dass es keine Verletzungen und Platzverweise gibt. Die Gäste waren vergangene Woche Ausrichter des Stadtpokals. Auch sie gehen kein Risiko mehr ein. Die verletzten Spieler können in Ruhe wieder fit werden. Es geht an die Planungen für die nächste Saison.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - SV Ennetach (1:6). - Bis zur 50. Minute des Hinspiels hatte der Titelanwärter seine Ernte noch nicht eingefahren. Eine Rote Karte für Ennetach und schon war der Weg frei. Auf eigenem Gelände könnte es ähnlich zugehen, weil die Gäste trotz des Aufwärtstrends dem Gastgeber nicht ins offene Messer laufen wollen.

SV Braunenweiler - SG Hettingen/Inn. (1:6). - Im Hinspiel war die Sache schon zu Pause erledigt, als die SG mit 5:0 führte. Braunenweiler ergab sich in sein Schicksal und weil die SG einen Gang herunterschaltete blieb es beim aus Braunenweiler erträglichen Ergebnis. Dass es auch besser geht, hat der Aufsteiger schon bewiesen. Die Gäste werden gut daran tun, die Hausherren nicht zu unterschätzen. Der Titelanwärter hatte in den vergangenen zwei Wochen Zeit, seine Blessuren zu pflegen. Groß ins Risiko wird es nicht gehen. Ein 1:0 reicht für die Theuer-Truppe.

TSV Gammertingen - SV Renhardsweiler (0:3). - Man muss sich an die neue Namensgebung erst noch gewöhnen. Aber die SGM Alb-Lauchert macht seit Jahren in der Jugendabteilung Furore. Also übernimmt man das auch für die Aktiven. Noch empfängt Gammertingen als TSV den SV Renhardsweiler und da will man noch die Hinspielniederlage wettmachen. Für die Gäste geht es um die berühmte Ananas. Da Renhardsweiler schon zweimal in Gammertingen gewann, geht der SVR davon aus: Aller guten Dinge sind drei.

SV Langenenslingen - FV Fulgenstadt (3:1). - Schiedsrichter Schuster darf in dieser Begegnung vielleicht Zeuge sein, wie sich der FV Fulgenstadt von der Heimniederlage im Hinspiel erholt hat. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Mittelfeld ähnlich stark sind. Hier wird das Spiel entschieden. Fulgenstadt kann seit Wochen befreit aufspielen und tut dies eindrucksvoll. Findet das eine Fortsetzung mit einem Auswärtssieg?

TSV Scheer - SV Bolstern (0:2). - Im zweitletzten Heimspiel will Scheer als Solist nochmals zeigen, dass es eine ruhmreiche Vergangenheit hatte. Die Gäste waren in der nun ablaufenden Saison sparsam mit dem Toreschießen. Da ohne Druck gespielt wird könnten sich die Mannschaften darauf einigen, dass die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch sehen.