Das Alb-Derby auf dem Köllenberg

Aufgrund des Totensonntags werden alle Spiele auch in der Kreisliga A 2 bereits am Samstag (14.30 Uhr) ausgetragen. Es ist der erste Rückrundenspieltag. Die Wetterprognosen sind ungünstig: Schneefall mit Regen ist angesagt.

SV Braunenweiler – SV Hoßkirch (Sa., 14.30 Uhr; Hinrunde: 5:0). - Nichts zu holen gab es für Hoßkirch zu Hause gegen den SV Braunenweiler. Der Gastgeber verließ vergangene Woche den Platz gegen Türkiyemspor Saulgau als Verlierer. Soll der Kontakt zur Spitze nicht abreißen, muss die Aufgabe Hoßkirch mit einem Dreier abgeschlossen werden. Der Gast hat einen Punkt aus Engelswies mitgebracht.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SV Langenenslingen (Sa., 14.30 Uhr; 3:5). - In der Hinrunde fühlte sich der Gast wohl zu sicher, lag mit 0:3 zurück, ehe Gulde und Co. richtig Gas gaben und der Sieg feststand. Die Hausherren sind in der Lage, dem Gast richtig weh zu tun. Doch der Langenenslinger Kader ist breit, die Mannschaft inzwischen gefestigt, Trainer Markus Bednarek muss sich keine Gedanken machen, ob die Einwechselspieler funktionieren.

FC Krauchenwies/Hausen II – SV Bolstern (Sa., 14.30 Uhr; 3:1). - Auf den ersten Blick war es eine der Überraschungen der Vorrunde. Sieht man aber die gesamte Vorrunde, fällt das Ergebnis nicht auf, auch weil Bolstern bei weitem nicht so stark ist wie in den vergangenen Jahren. Der Gastgeber hat ein Spiel weniger absolviert und ist in Reichweite zum einstelligen Tabellenplatz. Bolstern siegte vergangene Woche in Fulgenstadt. So könnte es weitergehen.

SV Bronnen – SG Alb-Lauchert (Sa., 14.30 Uhr; 1:2). - Es gibt Tage, da läuft es einfach nicht, Bronnen hat das zuletzt zweimal erlebt, auch wenn Langenenslingen ein anderes Kaliber ist wie Scheer/Ennetach. Am Samstag steht nun das Derby gegen die SG Alb-Lauchert auf dem Köllenberg an. Einer fiebert dieser Partie besonders entgegen: Bronnens Keeper Senad Delic, der in der Hinrunde beim 2:1-Siegtreffer der SGM Alb-Lauchert unglücklich agierte.

FV Fulgenstadt – SV Renhardsweiler (Sa., 14.30 Uhr; 1:2). - Eine umkämpfte Partie war das Derby im Hinspiel. Fulgenstadt musste zuletzt Bolstern den Vortritt lassen, eine zweite Derbypleite in Folge will die Gleich-Mannschaft vermeiden. Fulgenstadt hofft auf den Heimvorteil. Keinen Gefallen haben sich mehrere Renhardsweiler Spieler am vergangenen Sonntag in Ennetach getan. Drei Feldverweise und ein Spieler, der als Zaungast ausgerastet sein soll - das bleibt wohl nicht folgenlos.

SPV Türk Gücü Sigmaringen – SC Türkiyemspor Saulgau (Sa., 14.30 Uhr; 4:2). - Nichts zu holen gab es für Türkiyemspor im „Derby“ auf eigenem Gelände. Nach einem Abtasten führte Enes Sacevic seine Truppe zu einem ungefährdeten Erfolg. Der Bad Saulgauer Verein lässt weiter Konstanz vermissen. Ein Vorteil könnte das spielfreie Wochenende für die Hausherren werden.

FV Bad Saulgau – SG TSV Scheer/SV Ennetach (Sa., 14.30 Uhr; 0:2). - Für ganz nach oben wird es für den FVS in dieser Spielzeit nicht reichen. Die junge Truppe sammelt weiter Erfahrungen. Mit einem Dreier würde die Karaosman-Elf gerne in die Winterpause gehen. Die Gäste haben Renhardsweiler in Zaum halten können, weil aber der FVS ein ähnliches Kaliber darstellen kann, muss die Elf an die Reserven gehen. Im Hinspiel hat es ganz gut geklappt.