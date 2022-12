Darum fehlt mittwochs der Dinnete-Stand in Bad Saulgau

Aufmerksame Besucher des Mittwochmarkts suchen seit drei Wochen vergeblich nach dem Dinnete-Stand aus Aulendorf. Die Antwort ist einfach: Der Betreiber ist seit 21. November auf dem Weihnachtsmarkt in Mannheim. „Da sind wir schon seit 2016“, sagt Standbetreiber Michael Brzozowski aus Aulendorf. Trotzdem gibt es weiterhin beim Wochenmarkt am Samstag Dinnete zu kaufen, weil es einen zweiten Stand gibt, der von Brozozowskis Partnerin betrieben wird. Weil sie aber unter der Woche keine Zeit hat, fehlt der Dinnete-Stand beim Mittwochmarkt.

Michael Brozozowski zieht den Weihnachtsmarkt in Mannheim dem Markt in Bad Saulgau vor. „Wir verbrauchen während des gesamten Zeitraums etwa 50 Kilogramm Mehl“, sagt er. Die Winterpause endet aber nach Weihnachten. Denn ab 28. Dezember ist Brozozowski auch wieder mittwochs und samstags mit seinem Dinnete-Stand am Marktplatz vertreten.