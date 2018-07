Daniel Unger radelt mit SZ-Lesern

„Volle Attacke“, lautet das Motto von Triathlon-Weltmeister Daniel Unger. Am Freitag, 11. Juni, ab 14.30 Uhr jedoch lässt sich der 32-jährige Sportprofi aus Bad Saulgau viel Zeit für eine Aktion von „Radinsider“, „Schwäbische Zeitung“ und „Ultra-Sports“. An diesem Tag zeigt er Rennradfahrern seine Trainingsrunde.

Von unserem Redakteur Timo Schoch

Mann gegen Mann kämpft Daniel Unger normalerweise am liebsten. Doch am Freitag, 11. Juni, macht der Weltklasseathlet in Bad Saulgau eine Ausnahme. An diesem Tag zeigt er Lesern des „Radinsiders“ und der „Schwäbischen Zeitung“ seine Trainingsrunde rund um Bad Saulgau. „Für mich ist das eine Werbung für die Region und für die Trainingsstätte“, sagt er.

Rund 130 Kilometer lang ist die Runde. Dabei überwinden die Radfahrer etwa 1100 Höhenmeter. „Das Profil ist nicht unbedingt anspruchsvoll, aber auch nicht flach“, umschreibt Daniel Unger die Strecke. Sechs bis sieben Mal im Monat fährt er diese Route ab.

Treffpunkt ist um 15 Uhr das Geschäft von Daniel Unger in Bad Saulgau. Nach einem Umtrunk beginnt die Ausfahrt. Die Teilnehmer werden verpflegt und erhalten dazu ein Starterpaket vom „Radinsider“ und Nahrungsergänzungsprodukte von „Ultra-Sports“ im Wert von insgesamt 30 Euro.

130 Kilometer in knapp fünf Stunden

In rund fünf Stunden will Daniel Unger mit den Teilnehmern die 130 Kilometer-Strecke fahren. Eine gewisse Grundfitness ist deshalb Vorrausetzung um den 27er-Schnitt zu schaffen. Dafür erleben die Radler zahlreiche Panorama-Ausblicke zwischen Mengen und Munderkingen. Und natürlich gibt es zwischendurch viele Möglichkeiten, sich mit Daniel Unger zu unterhalten.

In Mengen begann auch die Triathlon-Karriere von Daniel Unger. Im Alter von zwölf Jahren bestritt er dort seinen ersten Wettkampf. Allerdings mit mäßigem Erfolg: Er belegte von 290 Starten nur Platz 284. Doch das konnte ihm die Freude an der Sportart nicht trüben. Denn danach ging es Schlag auf Schlag: Nur drei Jahre später wurde er 1993 für die Jugend-Nationalmannschaft nominiert. Den Durchbruch schaffte er 1996, als er bei Europameisterschaften der Junioren und bei den Weltmeisterschaften der Junioren unter den ersten zehn landete.

Höhepunkt für Daniel Unger war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2007 über die Kurzdistanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad fahren und zehn Kilometer Laufen). Ein Jahr später wurde er bei den Olympischen Spielen in Peking sechster. Auch privat läuft bei Daniel Unger alles Bestens: Am 29. Dezember 2008 heiratete er im Ravensburger Rathaus seine Verlobte Tina Fink aus Altshausen.

Sportlich will sich Daniel Unger im Weltcup wieder in der Weltspitze etablieren. Darauf konzentriert er sich. Die Radausfahrt am 11. Juni will er als „Regenerationseinheit“ nutzen. Denn zwei Tage später tritt er in Heilbronn bei seinem nächsten Triathlon an. Dann gilt wieder volle Attacke.