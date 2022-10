Daniel Unger ist nun Diplom-Trainer

Daniel Unger hat die Ausbildung zum staatlich geprüften Diplom-Trainer an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Köln erfolgreich abgeschlossen. Das geht aus einer Mitteilung der Deutschen Triathlon-Union (DTU) hervor. Der aus Mengen stammende Triathlon-Weltmeister absolvierte in den vergangenen drei Jahren das Studium in der Domstadt.

Der 44 Jahre alte Unger, seit 2019 Trainer am Bundesstützpunkt der Deutschen Triathlon Union (DTU) in Saarbrücken, wo er gemeinsam mit Steffen Justus für die Stützpunktathleten zuständig ist, ist damit der fünfte Trainer aus dem Triathlon überhaupt, der diese Ausbildung absolviert hat. Den gleichen Ausbildungsweg haben zuvor unter anderem schon Ron Schmidt, Trainer am Bundesstützpunkt in Potsdam und Steffen Justus, wie Unger ebenfalls in Saarbrücken tätig, durchlaufen.

Bei der sportartenübergreifenden Ausbildung, die sich über drei Jahre streckte, fand in dieser Woche die Abschlussfeier in Köln statt, bei der Unger als gewählter Sprecher der Kursteilnehmer die Abschlussrede hielt – in Reimen gesprochen, ganz im Stile des Kölner Karnevals. Zugegen waren bei der Feier unter anderem Dirk Schimmelpfennig, scheidender Leistungssportchef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und Lutz Nordmann, Direktor der Trainerakademie in Köln.

Eine wichtige Rolle in der Ausbildung, so die Mitteilung, die Theorie und Praxis beinhaltete, spielten sogenannte Lerntandems, bei denen die Trainer untereinander hospitierten, um neuen Input zu gewinnen und generell der Austausch untereinander.