Daniel Lott übersteht zweite Nacht der Rosen

Daniel Lott aus Bad Saulgau hat in der RTL-Flirtshow „Die Bachelorette“ die nächste Nacht der Rosen überstanden. Von 20 Kandidaten sind noch 14 übrig. „Wenn ich eine Frau gut finde, kämpfe ich auch um sie“, sagte der 27-Jährige am Mittwochabend in der zweiten Folge.

In der ersten Folge vor einer Woche war von Daniel Lott noch nicht viel zu sehen und zu hören. Am vergangenen Mittwochabend wurde er von der Bachelorette Nadine zum Gruppendate eingeladen – zu sportlichen Wettkämpfen. Sportlich ist Daniel Lott allemal, schließlich spielt er aktiv Fußball beim Sportverein Bolstern. Seine Mitspieler hatten den Auftakt der RTL-Flirtshow gemeinsam im Sportheim angeschaut und laut gejubelt, als Nadine ihrem Mannschaftskameraden eine Rose überreichte. Am Mittwochabend setzten die Fußballer mit Public Viewing aus, drückten ihm aber trotzdem die Daumen.

Daniel Lott und sieben weitere Männer mussten ihre Fähigkeiten und Kräfte beim Bogenschießen und Tauziehen unter Beweis stellen und zum Abschluss eins gegen eins in einem Ring gegeneinander kämpfen. Danach suchte sich Nadine einen Kandidaten für ein Einzeldate aus – aber nicht Daniel Lott, der sich trotzdem wacker schlug. In der Nacht der Rosen erlebte er in der Luxusvilla auf Korfu den ersten heftigen Streit zwischen den Kandidaten. Doch der Bad Saulgauer blieb besonnen, nahm wieder einmal gelassen Platz auf einer Hollywoodschaukel – seinem Lieblingsplatz – und kommentierte das Hauen und Stechen um die Gunst von Nadine wie folgt. „Einige haben sich selbst ins Abseits geschossen.“

Und wieder einmal musste Daniel Lott bei der Vergabe der Rosen lange warten, ehe Nadine seinen Namen aufrief. Runde drei ist damit erreicht. Der SV Bolstern darf wieder jubeln.