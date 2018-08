Daniel Lott übernachtet bei der Bachelorette

In der fünften Folge der RTL-Flirtshow „Die Bachelorette“ hat Nadine den Bad Saulgauer Kandidaten Daniel Lott am Mittwochabend dieses Mal nicht lange zappeln lassen. Der 27-Jährige erhielt in der Nacht der Rosen die erste Rose. Daniel Lott ist damit unter den letzten sechs Männern, die das Herz von Nadine erobern wollen.

Das ging aber ganz schön zur Sache: Der smarte Bad Saulgauer ist nicht nur eine Runde weiter, sondern durfte auch bei der Bachelorette übernachten. Nadine wählte Daniel Lott zum ersten Mal für ein Einzeldate aus, flog mit ihm von der Insel Korfu nach Athen, wo die beiden über den Dächern der griechischen Hauptstadt mit Blick auf die Akropolis zum romantischen Abendessen verabredet waren. „Das ist cool, sie hebt die besten Dates für mich auf“, sagte der Bad Saulgauer, der mit Nadine ein paar schöne Stunden verbrachte, in denen sich die beiden besser kennenlernen konnte und sich näher kamen – sehr nah sogar.

Nadine entschied sich beim Einzeldate für Daniel Lott, um herauszufinden, ob er denn tatsächlich so zurückhaltend sei, wie ihn die Fernsehzuschauer bisher erlebten. Doch Daniel Lott seine Zurückhaltung bei diesem Date schnell ab. Er nutzte den Abend, um Nadine zum ersten Mal zu küssen. Und noch ein zweites und ein drittes Mal. „Wir haben sehr schnell einen Draht zueinander gefunden“, so der Bad Saulgauer, der von Nadine dann gefragt wurde, ob er bei ihr übernachten wolle. Er wollte. Was genau in der Nacht in Athen passiert ist, darüber kann nur spekuliert werden. Am nächsten Morgen trafen sich die beiden zum gemeinsamen Frühstück, ehe Daniel Lott wieder zurück in die Luxusvilla nach Korfu musste.

Spätestens nach diesem Einzeldate rechnete er damit, dass sich das Liebesabenteuer fortsetzen würde. „Ich wäre enttäuscht, wenn ich keine Rose bekommen würde“, sagte er vor den Rosenvergabe. Und er wurde nicht enttäuscht, denn Nadine bat ihn als Erster nach vorne. Daniel Lott bleibt somit weiter im Rennen.

