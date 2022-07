Da kommen Glücksgefühle auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Voller Stolz präsentiert die Redaktion der Schülerzeitung Tintenklecks ihre aktuelle Ausgabe, die noch kurz vor den Sommerferien an die jungen Leserinnen und Lesern der Berta Hummel-Schule herausgegeben wurde. Ein besonderer Dank geht an alle Sponsoren dieses Zeitungsprojekts, die den Druck der mittlerweile 18. Ausgabe ermöglicht haben.

Die aktuelle Ausgabe, die mit 80 Seiten Umfang viel Inhalt aus dem Schulalltag bietet, widmete sich dieses Mal auch in verschiedenen Beiträgen dem Thema Glück und griff damit das aktuelle Glücksprojekt in Bad Saulgau auf, das vom AK Suchtprävention des Forums Jugend - Soziales - Prävention initiiert wurde und das durch verschiedene Gemeinden des Landkreises Sigmaringen reist. Darüber hinaus gab es neben den üblichen Rätsel- und Witzeseiten auch die Tipps der Redaktion (unter anderem Buch-, Spiel-, Rezept- und Basteltipps) sowie von jeder vierten Klasse einen Abschlussbericht, in dem nochmals an die gemeinsamen Erlebnisse in den letzten vier Jahren Grundschulzeit erinnert wurde.

Das Zeitungsprojekt wird seit dem Schuljahr 2014/2015 von der Schulsozialarbeit des Kinder- und Jugendbüros/Haus Nazareth an der Berta Hummel-Schule angeboten. Bei der letzten Redaktionssitzung am 22. Juli erhielt die Tintenklecks-Redaktion (Hanna Blersch, Anna Caiazza, Aurelius Edelmann, Vinzent Kleinheinz, Helena Nusser, Frida Schanta, Mathilda Schmid, Matthias Schmötzer und Felipa Stadler) für ihren Arbeitseifer und Fleiß eine zum Thema Glück passende Süßigkeit, was innerhalb der Redaktion wahre „Glücksgefühle“ hervorrief.