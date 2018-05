D’ Kommede: Theatergruppe formiert sich neu

In Bad Saulgau hat sich unter dem Namen D’ Kommede eine Theatergruppe neu gegründet. Die Gruppe um Theaterpädagogin, Regisseurin und Autorin Jutta Golitsch spielte Theater ursprünglich im Jungen Kunsthaus in Bad Saulgau. Als Jutta Golitsch ihre Dozententätigkeit kündigte, folgten die Spieler ihrer Regisseurin. Jetzt feiert die neue Theatergruppe Premiere mit dem Stück „Schön sein – um jeden Preis“.

„Ich musste für mich die Entscheidung treffen“, sagt Jutta Golitsch im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Bereits beim Weggang von Eva Schwarz, der früheren Leiterin des Jungen Kunsthauses, habe sie sich überlegt, ihre Dozententätigkeit am Jungen Kunsthaus zu beenden. Damals blieb sie. „Später habe ich gespürt, dass ich für mich Klarheit schaffen und einen Schnitt machen musste“. Dafür habe es „verschiedene Gründe“ gegeben. Ein entscheidender aber sei es gewesen, dass sie die Zahl der von ihr betreuten Gruppen reduzieren wollte. „Das wurde mir zu viel.“

Professionelle Arbeit

Jutta Golitsch hat sich als Regisseurin, Theaterpädagogin und Autorin in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Mit der Betreuung des Ebenweiler Theäterles begann Gotlitsch im Jahr 2004 eine fünfjährige theaterpädagogische Ausbildung. Im Jahr 2013 inszenierte sie ein Stück über Hermann den Lahmen in Altshausen, im vergangenen Jahr folgte ebenfalls in Altshausen das Luther-Schauspiel aus Anlass des Reformationsjubiläums. Auch als Autorin kann Jutta Golitsch auf Erfolge verweisen. „Mich hat es gefreut, dass mein Stück ,Ab in den Container’ von der Ostseeküste bis Österreich gespielt wurde“. Außerdem betreut Jutta Golitsch Theater-AGs im Progymnasium in Altshausen und im Gymnasium Aulendorf. So konnte sie ihre Liebe zum Theater zum Beruf machen.

„Schön sein – um jeden Preis“ wird „D’ Kommede“ aufführen. Auch dieses Stück stammt aus der Feder von Jutta Golitsch. Nach der Trennung vom Jungen Kunsthaus hat sich auch der Ort der Aufführung geändert. Das Stück wird in der Hopfendarre in Fulgenstadt aufgeführt.

Schönheit, um welchen Preis?

Das Stück ist eine ans Groteske grenzende Auseinandersetzung mit der Frage um die Notwendigkeit von Schönheits-OPs.

Das Stück spielt in der „Klinik am Schlossteich“, die seit Kurzem zum global operierenden Großkonzern „Beauty first!“ gehört. Der Leistungsdruck auf Klinikleitung und Personal ist dadurch enorm gestiegen. Mehr denn je beherrscht der Begriff „Gewinnoptimierung“ den Klinikalltag.

Finanzverwalter Maximilian Hofstetter sieht allerdings gerade darin die Herausforderung in seinem Job und arbeitet unermüdlich daran, die Bilanzen glänzen zu lassen. Das wiederum bedeutet für Chefärztin Prof. Dr. Eisenbart und Anästhesistin Dr. Irina Kalaschnikowa, den einst geschworenen hippokratischen Eid zu vergessen und gewinnorientiert zu denken, was ihnen durch den Beautywahn der Gesellschaft allerdings ziemlich leicht gemacht wird. Und so vergrößern sie hier eine Brust, verkleinern da einen Po oder eine Nase, schnippeln weg, bauen auf, saugen ab, verkürzen und verlängern, was das Zeug hält.

Und, „wo eine Kuh gemolken wird, da sind die Katzen nicht weit“. Denn Chiara Belladonna, gelernte Kosmetikerin, arbeitet als Nachsorgekraft in der Klinik und dreht nebenbei den Patientinnen ihre selbstgemachten Anti-Aging Cremes, Salben und Tinkturen an. Selbst Bäuerin Frieda Burgmeier lebt vom Schönheitswahn und liefert ihre Bio-Ziegenmilch regelmäßig in der Klinik ab, muss allerdings oft lange auf die Bezahlung warten. Heute muss sie Edith Wirtschön erklären, warum das Zimmer, in dem sie jedes Jahr die Wunden einer Schönheitsoperation ausheilen lässt und nebenbei heiße Nächte mit Max Hofstetter verbringt, bereits belegt ist. Da in Kürze Musicalstar Madelaine Alright anreist, gilt es außerdem, die Presse nicht in die Klinik vordringen zu lassen.

An diesem frühen Morgen bereitet Dr. Kalaschnikowa die dicke Tiffany Weber für die OP vor. Das personalreduzierte OP-Team arbeitet im Normalfall sehr gewissenhaft, dennoch kommt es durch den hohen Leistungsdruck immer öfter zu Behandlungs- und Operationsfehlern. Kein Wunder, wenn der Hausmeister aus Kostengründen als OP-Schwester einspringen muss ...

Aufgeführt wird „Schön sein - um jeden Preis“ in der Hopfendarre in Fulgenstadt. Die Aufführungstermine: Samstag, 10. März (Premiere) um 19.30 Uhr undSonntag, 11. März, um 17 Uhr, Freitag und Samstag, 16. und 17. März, jeweils um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es ab Donnerstag, 15. Februar, bei Margot Kieferle, Telefon 07581/2463 Montag bis Freitag, jeweils von 15 bis 18 Uhr Karten im Vorverkauf konsten 10 Euro, für Schüler, Studenten und Rentner 7 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten 9 Euro.