Corona: Volksbank rechnet mit Kreditausfällen

Aufgrund der Corona-Pandemie geht auch die Volksbank Bad Saulgau in den kommenden Jahren von einem größeren Ausfall bei Krediten aus. Die Bank habe dafür Vorsorge getroffen, heißt es dazu im Geschäftsbericht, den die Bank in einer Pressemitteilung vorstellt. Auch im Jahr 2020 blieb die Bank auf Wachstumskurs: Die Bilanzsumme konnte die genossenschaftliche Bank um 111 Millionen auf nunmehr über 1,3 Milliarden Euro steigern.

Es war ein besonderes Jahr, das Geschäftsjahr 2020. Es ging darum, den Geschäftsbetrieb unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen aufrecht zu erhalten. „Es war im ersten Moment eine Herausforderung. Sie hat uns aber auch wieder gezeigt, wie veränderungsbereit und flexibel unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind“, erklärt Klaus Thaler.

Auswirkungen der Pandemie halten sich bei der Baufinanzierung in Grenzen

Die beiden Vorstandsmitglieder blicken zufrieden auf das Jahr zurück. Die Bilanzsumme stieg um 111 Mio. Euro auf über 1,3 Milliarden Euro. Auch das betreute Kundenkreditvolumen legte bis zum Ende des Jahres um 60 Mio. Euro (+ 6,5 Prozent) auf insgesamt 977 Mio. Euro zu.

„Das ist ein guter Wert und zeigt die weiterhin hohe Nachfrage vor allem im Bereich der Baufinanzierung,“ berichtet Klaus Remensperger. Die Auswirkungen der Pandemie hielten sich in 2020 bei den Kreditrisiken in Grenzen. Doch auch die Volksbank Bad Saulgau geht für die nächsten Jahre von steigenden Kreditausfällen aus und hat diese in der Planung auch entsprechend berücksichtigt.

Der Druck bleibt hoch

Neben den betreuten Kundenkrediten stieg das betreute Kundeneinlagevolumen ebenfalls deutlich an – von knapp über 1,4 Milliarden auf über 1,5 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung von 7,1 Prozent. „Das Betriebsergebnis vor Bewertung ist mit rund 8 Mio. Euro auf Vorjahresniveau, womit wir angesichts der Gesamtsituation sehr zufrieden sein können“, so Vorstandsmitglied Klaus Thaler.

Der Druck auf mittelgroße Regionalbanken bleibe allerdings hoch. Zum einen ist nicht klar kalkulierbar, welche wirtschaftlichen Folgen die Pandemie mit sich bringt, zum anderen wird das niedrige Zinsniveau nach Experteneinschätzungen noch einige Jahre anhalten. Positiv stimmt die Volksbank Bad Saulgau die erhöhte Nachfrage nach genossenschaftlichen Beratungsgesprächen.

Dass wir in den letzten Jahren verstärkt in die Digitalisierung investiert haben, zahlt sich in der Krise aus. Klaus Remensperger, Vorstandsmitglied

„Darin spiegelt sich auch das Kundenvertrauen in die Kompetenz unserer Berater wider und ist Bestätigung für das genossenschaftlich-regionale Geschäftsmodell“, so Klaus Remensperger. Vor allem die Anfragen im Bereich des langfristigen Vermögensaufbaus steigen. Viele Mitglieder und Kunden gehen neue Wege und setzen verstärkt auf Aktien und Fonds – nicht aber ohne eine vorherige Beratung.

„Dass wir in den letzten Jahren verstärkt in die Digitalisierung investiert haben, zahlt sich in der Krise aus. Dabei ist es uns wichtig, unsere Kunden auf diesem Weg eng zu begleiten. Wir wollen ihnen die vielfältigen Möglichkeiten zeigen, die modernes Banking heutzutage liefert."

Die Digitalisierung schaffe neue Möglichkeiten persönliche Beratung und die digitale Welt miteinander zusammenzubringen. Ein Beispiel ist hier die Videoberatung. "Im Gespräch kommt es zu einem direkten und unmittelbaren Austausch. Dazu kann der Berater Grafiken, Schaubilder, Erklärfilme und Beispielrechnungen mit in die Beratung einfließen lassen - ein weiterer kundenorientierter Entwicklungsschritt, der von unseren Kunden an jedem Ort der Welt genutzt werden kann."

Mehr als 70 Vereine erhalten Unterstützung

Die räumliche Nähe zu Mitgliedern und Kunden sowie zur Region insgesamt spielt für die Volksbank Bad Saulgau eine große Rolle. Die Gewinnsparer der Volksbank Bad Saulgau unterstützten auch im vergangenen Jahr mit mehr als 150 000 Euro Vereine und gemeinnützige Institutionen in der Region.

Hier sticht im vergangenen Geschäftsjahr besonders die Unterstützung von Vereinen während der Corona-Pandemie im Frühjahr und Sommer hervor. Mehr als 70 Vereine im Geschäftsgebiet erhielten eine Unterstützung. Insgesamt waren dies knapp 63 000 Euro, die die coronabedingten Einbußen bei diesen Vereinen ein wenig lindern konnten. Die Erhöhung der Gewinnsparlose ermöglicht einen solchen Beitrag auch für 2021, so die Bank in ihrer Mitteilung.