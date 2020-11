Corona-Maßnahmen: Wen trifft es besonders hart, wer kommt davon?

Der „Lockdown light“ wirkt sich in der Ravensburger Innenstadt auf zwei sensible Bereiche aus: Weil seit Montag wieder mehr Menschen zu Hause sind als in den vergangenen Wochen, wird das Parken für Anwohner im Zentrum zum Problem. Und Jugendlichen fehlen ohne Vereinssport und angesichts geschlossener Cafès und Lokale Treffpunkte. Stadträte befürchten deshalb zunehmende Probleme und Konflikte.

Rudi Hämmerle (CDU), der mit seiner Familie in der Innenstadt lebt, treibt das Thema besonders um: „Wir müssen den jungen Leuten mögliche ...