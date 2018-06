Der Max Cut Mähbalken, eine Entwicklung von Claas, hat beim Stahl-Innovationspreis 2018 den zweiten Platz in der Kategorie „Produkte aus Stahl“ erreicht. Der Mähbalken ist das zentrale Bauteil eines Mähwerks. In einer Vertiefung, der Balkenwanne, sind die mit hoher Geschwindigkeit rotierenden Mähscheiben befestigt, die das Erntegut schneiden. Claas produziert seine Mähbalken, die in den Mähwerken der Disco-Baureihe zum Einsatz kommen, auf einer modernen Montagelinie im Claas-Werk in Bad Saulgau.

„Mit dem Max Cut Mähbalken hat das Unternehmen Claas eine einzigartige Innovation bei Mähbalken auf den Markt gebracht“, lautete die Begründung der Jury. Die Balkenwanne des Max Cut ist aus einem Stück geprägt und ermöglicht so eine optimale Formgestaltung mit maximaler Festigkeit. Dank der Wellenform der Wanne können die Mähscheibenmodule sehr weit nach vorne gesetzt werden. In Verbindung mit speziell geformten Zwischenstücken wird so eine vergrößerte Schnittfläche sowie optimale Schnittqualität erreicht.

Mit dem Prinzip „Schrauben statt Schweißen“ bietet der neue Max Cut Balken dank eines speziellen Schraubverfahrens eine besonders hohe Stabilität. Die Balkenwanne wird mittels einer 3000-t-Hydraulikpresse aus einem Stück gezogen und nach dem Einbau der Antriebstechnik mit dem Deckel verschraubt.

Seit 1989 zeichnet die Stahlindustrie in Deutschland alle drei Jahre herausragende Innovationen mit dem Stahl-Innovationspreis aus. Der Wettbewerb stellt die Innovationskraft der Stahlanwender heraus, bietet neuen Ideen rund um den Werkstoff eine Bühne und ist einer der führenden Innovationspreise in Deutschland.