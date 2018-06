Die Firma Claas in Bad Saulgau hat kürzlich 22 Mitarbeiter für 25 Jahre im Betrieb und neun Mitarbeiter für 40 Jahre geehrt. Den passenden Rahmen für die Feierstunde bot das Traktormuseum in Uhldingen-Mühlhofen. Neben einer Vielzahl von Traktoren aus allen Epochen waren weitere technische Gerätschaften und Werkstätten alter Handwerke sowie ein historisches Klassenzimmer zu besichtigen.

910 Dienstjahre in Summe sind es, in deren Verlauf die Jubilare das Familienunternehmen mitgestaltet und hiermit maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben. Hermann Lohbeck, Geschäftsführer der Claas Bad Saulgau GmbH, benannte in seiner Rede Werte wie Kontinuität, Verlässlichkeit und Qualität, die „die Stärken des Hauses ausmachen“ und von Vertriebspartnern und Kunden in der ganzen Welt gleichermaßen geschätzt werden. Es seien die Mitarbeiter, die Claas seit mehr als 100 Jahren vorantreiben und diese Werte „perfekt vertreten“ würden. In diesem Zusammenhang bedankte sich Hermann Lohbeck auch bei deren Partnern für die jahrelange Unterstützung.

Mit Blick auf die Dienstjahre der Jubilare blickte Lohbeck zunächst 40 Jahre zurück und erinnerte etwa an den zweiten, von Claas gebauten selbstfahrenden Feldhäcksler, den Jaguar 80 SF. Im selben Jahr brachte das Unternehmen in Bad Saulgau den ersten Kreiselschwader der neuen Bauart auf den Markt. 15 Jahre später gelang dem Unternehmen mit einem neuen Modell eines Kreiselschwaders eine kleine, aber wirkungsvolle Erfindung, die der Produktserie ab 1989 einen starken Schub gab. Denn die mit einem Tandemfahrwerk unter den Kreiseln ausgestatteten Modelle konnten die Bodenunebenheiten ausgleichen und ermöglichten so eine wesentlich höhere Fahrgeschwindigkeit sowie eine deutliche Verbesserung der Futterqualität.