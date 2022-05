Circus Alessio präsentiert sich in Bad Saulgau

Der Circus Alessio mit seinen vielen Tieren macht Halt in Bad Saulgau. Auf dem Festplatz in Bad Saulgau präsentiert der Zirkus von Donnerstag, 12. Mai, bis Sonntag, 15. Mai, das Programm „Das Circuserlebnis 2022“ – ein klassisches Zirkusprogramm für Jung und Alt mit Artisten, Clowns und vielen Tieren.

Der Circus Alessio wird dabei viele exotische Tiere in der Manege zeigen können: sibirische Kamele, Lamas, Alpakas, Wattusirinder, Wasserbüffel, Bisons, Kängurus und Antilopen in einer einmaligen Dressurkombination. Außerdem sind viele akrobatische Darbietungen auf der Manege geplant sowie eine Lasershow.

Die Vorstellungen finden am Donnerstag und Freitag um 15.30 Uhr statt, am Samstag um 15.30 und zusätzlich um 19 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr. Nähere Informationen erhalten Interessierte auch über die Zirkus-Hotline 0174 / 818 78 21.