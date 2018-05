Christian Luib trifft zum späten Sieg

Der FC Ostrach hat sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga zurückgemeldet. Beim TSV Eschach siegte die Mannschaft des Trainertrios Timo Reutter/Lukas Maier/Simon Kober mit 1:0 dank eines Tors von Christian Luib in der Schlussminute.

Aber der Reihe nach. Die Ostracher waren zwischen den Strafräumen tonangebend und trafen gleich dreimal Aluminium aus der Distanz. Bei den herausgespielten Chancen im Strafraum hatte Eschach aber klar die Nase vorn. Besonders viel Wind machte Rechtsaußen Marcel Heinrich. Der 19-Jährige war zwar das eine oder andere Mal überhastet in seinen Aktionen, aber seinen Gegenspieler Fabian Riegger ließ er mehrfach stehen. Richtig gefährlich wurde es etwa in der 33. Minute, aber auch da wurde Locher gerade noch geblockt.

Für Ostrach legte Andreas Zimmermann in der neunten Minute los: Distanzknaller an den Pfosten. In der 25. Minute legte Markus Gipson mit einem Freistoß auf die Latte nach. Erneut per Freistoß trafen die Ostracher in der 30. Minute noch den Außenpfosten. In der 40. Minute mussten die Eschacher ihren Kapitän ersetzen – für Innenverteidiger Michael Eitel ging’s nach einem Pressschlag nicht mehr weiter. Alexander Höss fügte sich trotz fehlender Spielpraxis fast nahtlos ein.

Die zweiten Halbzeit begann für Eschach mit einem fulminanten Konter, an dessen Ende Stürmer Tobias Weiß querlegte und Ostrachs Rene Küchler gerade noch vor Heinrich am Ball war. Kurz drauf ging’s auch für Eschachs Manuel Ruess mit Kreislaufproblemen nicht weiter – es kam Stürmer Patrick Kapellen.

Lucas Böning war in der 53. Minute auf dem Weg Richtung Tor, als er von Innenverteidiger Stefan Hornstein von den Beinen geholt wurde – Schiedsrichter Daniel Leyhr gab Elfmeter. Doch Locher vergab. Eschach steckte die vergebene Chance schnell weg: In der 59. Minute legte Locher links von der Grundlinie auf Kapellen zurück, aber der schoss drüber. In der 66. Minute bekam Weiß nach einem Abwehrpatzer des FCO den Ball, schloss aber weit vorbei ab. Robin Merz brachte nach seiner Einwechslung noch einmal Schwung, setzte den Ball in der 82. Minute jedoch über das Tor.

Erleichterung bei den Zebras

Auch die Ostracher waren in der Schussphase immer wieder nah dran am Eschacher Strafraum – in der 76. Minute verzog Gregor Knäpple. Kurz vor Schluss lief Zimmermann halbrechts in den Strafraum, seine Hereingabe bugsierte Christian Luib in der Mitte aus kürzester Distanz über die Linie. „Man hat gesehen, dass beide Mannschaften ein Stück weit die Hosen voll hatten und darauf aus waren, bloß keine Fehler zu machen“, meinte Ostrachs Lukas Maier. Der neue Trainer Timo Reutter ergänzte: „Ich habe schon vor dem Spiel gesagt: Wer das erste Tor macht, der gewinnt dieses Spiel.“

Natürlich herrschte riesige Erleichterung beim FCO nach dem Sprung auf Rang zehn: „Wir haben in den letzten Wochen so oft auf die … bekommen, zum Beispiel beim VfB“, sagte Maier. „da ist es schon in Ordnung, wenn das Glück mal auf unserer Seite ist.“ Und Reutter betonte: „Seitdem ich da bin, waren wir zum ersten Mal komplett.“

Für Eschach dagegen wird es jetzt ganz schwer, die Klasse zu halten. Auf den Relegationsplatz sind es vier Punkte Rückstand. „Wir hatten die Chancen, mit 1:0 oder 2:0 in die Pause zu gehen“, ärgerte sich Trainer Stefan Krause. „Einen wirklichen Vorwurf kann ich meiner Mannschaft aber nicht machen.“