Ein undichte Dichtung einer Chlorgasflasche hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr einen Chlorgasalarm in der Sonnenhof-Therme Bad Saulgau ausgelöst. Die Gäste mussten vorsichtshalber die Badebereiche verlassen und versammelten sich im Foyer der Therme. Knapp 45 Minuten später gab die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau Entwarnung. Im Thermalbad trat kein Chlorgas aus, die Badegäste konnten ihren Besuch fortsetzen.

Etwa 50 Meter links neben dem Eingang der Sonnenhof-Therme befindet sich der Chlorgasraum, in dem eine der Flaschen mit Chlorgas undicht war. „Die Dichtung wurde ausgetauscht“, sagte Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. In diesem abgeschlossenen und vom Thermalbad abgetrennten Raum sei ein ganz geringe von Chlorgas ausgetreten, „die sich aber schnell verflüchtigte“, so Dumbeck.

Draußen war es zu kalt für einen Sammelpunkt

Bis die Messungen der Feuerwehr, die vom Gefahrgutzug des Landkreises Sigmaringen unterstützt wurde, zu Ende geführt wurden, mussten zwischen 150 und 200 Besucher in Badebekleidung im Foyer des Thermalbads warten. „Es lief alles sehr gut ab, es entstand keine Panik“, sagte Kurt Rimmele, Geschäftsführer der Sonnenhof-Therme. Bei einem Chlorgasalarm müssen unverzüglich alle Badegäste auf Anweisung des Personals das Bad verlassen. „Weil es ganz draußen so kalt war, war das Foyer der Sammelpunkt“, so Rimmele, bei dem der Adrenalinspiegel gestiegen sei, als der Alarm ausgelöst wurde. Die Besucher erhielten Aludecken zum Zudecken, damit niemand frieren musste. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Besucher“, ergänzte Rimmele.

Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Chemikalienschutzanzügen bei ihren Messungen kein Chlorgas feststellen konnte, gingen die Besucher wieder zurück ins Wasser. „Sie durften als Entschädigung für den Schrecken so lange bleiben, wie sie wollten“, so Rimmele. Gegen 14.15 Uhr war für mehr als 100 Kräfte der Einsatz beendet.