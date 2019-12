Am Nachwuchsschwimmfest des Turngaus Oberschwaben in der neuen Schwimmhalle in Riedlingen haben insgesamt Schwimmer aus zwölf Vereinen teilgenommen, darunter 15 Schwimmer des TSV Bad Saulgau der Jahrgänge 2006 bis 2012. Der vom TSV Riedlingen ausgetragene Wettkampf bietet dem Nachwuchs gute Möglichkeiten, um erste Wettkampferfahrungen zu sammeln. Geschwommen wurden je 50 Meter Freistil, Rücken, Brust und Schmetterling. Die Zeiten werden anhand einer Tabelle in Punkte umgewandelt und zum Endergebnis addiert.

Die Kinder des Jahrgangs 2012 schwammen je 25 Meter Freistil, Rücken und Brust. Laureen Fuchs, Alexa Cramer und Erwin Ruppert meisterten ihre Premiere mit Bravour. Drei der zwölf zu vergebenden Titel im Vierkampf gingen nach Bad Saulgau: Chiara Ferrari (Jahrgang 2006), Amy Krall (Jg. 2008) und Tizia Krall (Jg. 2011) gewannen die Jahrgangswertung. Über den Bronzerang freute sich Leon Focht (Jg. 2009). Robert Ruppert (Jg. 2011), Inken Ströbele (Jg. 2010), Finn Martin (Jg. 2010), Sophia Ruppert, Lilith Ströbele, Finn Metzler, Elia Seifried (alle Jg. 2008) und Maximilian Münster (Jg. 2006) blieben im Vierkampf zwar ohne Medaille, aber dank starker Leistung in den Einzelrennen mit guten Platzierungen belohnt.

Die drei älteren Schwimmer Maximilan Münster, Chiara Ferrari und Amy Krall konnten über 50 Meter Schmetterling ein Ausrufezeichen setzen. Mit Bestzeiten über alle vier Starts überzeugte Chiara Ferrari. Als Highlight kann vor allem der Wettkampf über 50 Meter Brust (39,85 Sekunden) gesehen werden. Hier schwamm sie erstmals unter 40 Sekunden. Am Ende der Veranstaltung wurde Chiara Ferraris für die beste Einzelleistung einer Frau/eines Mädchens der Veranstaltung geehrt.