Caritas-Leiterin fordert mehr Geld für verarmte Familien

Ob Lebensmittel, Heizkosten, Strom oder andere Dinge des täglichen Bedarfs – die Preise steigen, und es ist längst kein Ende in Sicht. Dabei ist es noch nicht lange her, dass das Coronavirus die Menschen vor immense Herausforderungen gestellt hat. Anita Metzler-Mikuteit hat sich darüber mit Andrea Hehnle unterhalten. Die Leiterin des Caritas-Zentrums in Bad Saulgau weiß, wie es Familien in diesen schwierigen Zeiten geht. Aber auch junge Menschen haben in solchen Krisenzeiten mit gewaltigen Herausforderungen zu kämpfen.

Frau Hehnle, die Tafeln schlagen bundesweit schon Alarm. Vermutlich gibt es vor dem Hintergrund stetig steigender Preise entsprechend mehr Anfragen bezüglich finanzieller Unterstützung?

In der Tat registrieren wir in unseren Beratungsdiensten vermehrt Anfragen nach finanziellen Beihilfen für die Anschaffung von Gas, Öl oder Holzbrennstoffen. Vor allem Familien mit Kindern und Rentnerinnen und Rentner haben wenig finanziellen Reserven und wissen nicht, wie sie die hohen Anschaffungskosten für Energie bewältigen sollen.

Bekommen diese Menschen ohne großen bürokratischen Aufwand bei Ihnen Unterstützung?

Da unsere Leistungen immer nachrangig nach den Sozialleistungen des Staates sind, überprüfen wir zunächst, ob die Familie Anspruch auf Wohngeld, Kinderzuschlag oder weitere Sozialleistungen hat. Erst danach können wir den Einsatz von Spendengeldern prüfen.

Dass jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg armutsgefährdet ist, ist schon lange bekannt. Trotzdem scheint sich daran ganz offensichtlich nicht viel zu ändern. Was bräuchte es aus Ihrer Sicht zuvorderst, dass hier eine grundlegende Veränderung stattfindet?

Wir benötigen eine Sozial- und Familienpolitik, die darauf ausgerichtet ist, den Kreislauf von Vererbung zu durchbrechen, denn Kinder können sich nicht selber aus der Armut befreien. Armut bedeutet nicht nur kein Geld zu haben, sondern hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche von Kindern und Familien. Den Familien steht meist nur ein beengter Wohnraum zur Verfügung, das Geld reicht nicht für ein gesundes Essen. Ausflüge oder Einladungen zum Kindergeburtstag sind nicht möglich, die Chancen auf eine höhere Bildung gering. Kinderarmut ist immer Familienarmut.

Das heißt, Eltern sollten stärker unterstützt werden?

Ja. Und es braucht in den Kommunen abgestimmte Handlungskonzepte, die Öffnung aller Institutionen vor Ort für arme Familien, wie etwa ein freier Zugang für alle Kinder zu außerschulischen und kulturellen Bildungseinrichtungen. Ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft weit aufmerksamer und sensibler mit dem Thema Armut umgehen.

Familienministerin Lisa Paus sagte kürzlich in einem Interview, dass die Stigmatisierung von Armut in unserer Gesellschaft sogar zugenommen hätte...

Viele Familien, die in einer prekären finanziellen Situation leben, erleben sich als ohnmächtig, da alle Anstrengungen nicht helfen, einen besseren Job oder eine schönere Wohnung zu finden. Sie fühlen sich aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Sie erleben beim Elternabend in der Schule, dass scheinbar viele Eltern mühelos die hohen Kosten für die Klassenreise ihres Kindes bezahlen können und niemand sich Gedanken macht, ob derart hohe Kosten sein müssen. Das heißt dann im konkreten Fall, dass ein Kind unter einem Vorwand nicht an der Klassenreise teilnehmen kann. Neben der Kinderarmut erlebe ich auch die Altersarmut bei Frauen als stigmatisierend. Diese Frauen haben immer schon bescheiden gelebt, Cafébesuche oder die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen sind nicht möglich, die Frauen ziehen sich zurück, Kontakte gehen verloren.

Obwohl diese Frauen ihr Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen haben...

Altersarmut ist beschämend, die Betroffenen machen sich oft selber für ihr Schicksal verantwortlich, ziehen sich immer mehr zurück. Die Gesellschaft schaut weg, wenn wir eine alte Frau beim Flaschensammeln am Mülleimer sehen.

Diverse Entlastungspakete werden aktuell auf den Weg gebracht. Doch viel scheint gerade bei armutsgefährdeten Familien nicht anzukommen? Kindergeld-Erhöhungen etwa werden gleich wieder verrechnet....

Ja, das Kindergeld wird auf die Hartz IV-Leistungen vom Jobcenter angerechnet und mindert den Regelsatz entsprechend.

Denken Sie, dass die geplante Kindergrundsicherung hier nachhaltig etwas verändern wird?

In Deutschland gibt es viele Familienförderungsleistungen. Diese zu bündeln und zum Beispiel mit dem Kindergeld auszuzahlen, würde meiner Meinung nach eine Verbesserung für viele Familien darstellen.

Zum Thema Bildung: Schon in der Grundschule werden Kinder abgehängt, weil sie in Deutsch und Mathematik nicht hinterher kommen. Ist der Bedarf an Lernbegleitungen der Caritas abermals gestiegen?

Ja, wir haben mit unserem Projekt Lernbegleitung, das bereits im Corona-Lockdown 2021 gestartet ist, eine hohe Nachfrage. Viele Kinder haben während der Schulschließungen große Lernlücken entwickelt und benötigen Zeit und Unterstützung, um wieder im Klassenverbund mithalten zu können. Über 60 Ehrenamtliche engagieren sich bei uns als Lernpatinnen und Lernpaten.

Bekommen Sie auch Anfragen von Studentinnen und Studenten, die während der Corona-Zeit im Studien-Alltag nicht mehr zurechtkommen?

Eine Hochschule ist mit einer Anfrage nach einem Beratungsangebot für Studentinnen und Studenten an uns herangetreten. Auch an den Studenten ging die hoch belastende Zeit mit Lockdown und Online-Studium nicht spurlos vorüber. Bildungsrückstände, seelische Nöte oder finanzielle Schwierigkeiten sind nur einige Themen, mit denen sie zu kämpfen haben.

Ganz aktuell haben die Kirchen Geld zur Verfügung gestellt, das Diakonie und Caritas ab Januar für Bedürftige zur Verfügung steht. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind das rund fünf Millionen Euro. Wer hat Anspruch auf diese Gelder?

Aus Sicht der Caritas Baden-Württemberg geht es vor allem darum, Personengruppen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu helfen, die einerseits durch die steigenden Energiepreise überbelastet werden und andererseits keinen unmittelbaren Anspruch auf staatliche Unterstützung haben. Es gibt viele Menschen, die nun durch die hohen Nach- und Zuzahlungen zu den Versorgungsverträgen der Energieversorger nicht mehr ohne Weiteres ihre menschlichen Grundbedürfnisse nach Nahrungsmitteln befriedigen können und dadurch ganz real von Armut bedroht sind.